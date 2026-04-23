Sin tutela no atienden: quejas por atención en salud crecieron un 17,92% según la Defensoría

Los datos son preocupantes: en Colombia, las tutelas por falencias en atención en salud pasaron de más de 265.000 en 2024 a alrededor de 312.500 en 2025. Es decir, se presentaron 47.500 casos más (17,92 %) en los que un ciudadano agotó todos los recursos burocráticos existentes y, aún así, no pudo acceder a medicamentos, citas o tratamientos. Las cifras —reveladas por la Defensoría del Pueblo— son respaldadas por el panorama en las calles. El 9 de enero de 2026, cientos de personas se tomaron las entradas de las sedes de Nueva EPS en Tunja, Ibagué, Cali, Bucaramanga y otras ciudades. En los cárteles las personas aseguraban que llevaban meses sin recibir sus medicinas: “nos engañan, no nos responden”. Sus casos no son aislados. Según informes de la entidad mencionada, las tutelas en salud equivalen al 34 % del total de estas acciones jurídicas, consolidándose como una de las principales causas de judicialización en Colombia. Le puede interesar: Gremio alerta que 4.100 hospitales y clínicas cerraron en los últimos cuatro años. De hecho, para miles de personas en el país —según análisis de información proporcionada por la Corte Constitucional— la tutela es el único camino que encuentran para acceder de manera oportuna a servicios y medicamentos en salud.

La Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 (FILBo) fue el escenario en el que la Defensoría del Pueblo presentó un diagnóstico sobre el panorama de las tutelas que piden la protección de la salud en el país. FOTO: DEFENSORÍA DEL PUEBLO.

En el marco de la Fería del Libro de Bogotá (FILBO), la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se pronunció sobre la problemática explicando que desde la entidad su misión es contribuir a que el sistema mejore, el Gobierno actúe y la situación de salud en el país (tanto en zonas rurales como urbanas) esté bien caracterizada. “La salud no puede seguir dependiendo de la judicialización. Un sistema que obliga a la ciudadanía a acudir masivamente a la tutela evidencia fallas en su capacidad de respuesta, en la garantía de la oportunidad y en la continuidad de la atención. La alta tasa de concesión de estas acciones, cercana al 74,3 %, demuestra que en la mayoría de los casos existe una vulneración real de derechos”, dijo la Defensora.

La directora de la entidad fue enfática en que, si bien desde su dependencia pueden identificar y caracterizar el problema, el Gobierno Nacional debe tomar acción. “Queremos aportar una mirada técnica, rigurosa y propositiva para resolver las problemáticas que afectan a la población. Hemos advertido la urgencia de garantizar el acceso a medicamentos y citas, especialmente en zonas rurales, y de avanzar en una reforma a la salud que preserve los logros del sistema, pero que enfrente sus desafíos con una transición responsable”, añadió Marín.

¿Qué enfermedades están desatendidas en Colombia?

Las acciones de tutela en salud están encabezadas por enfermedades del sistema circulatorio, que representan el 12,2 % de los casos. Después aparecen los trastornos osteomusculares, neurológicos y endocrinos, siendo la hipertensión el diagnóstico más recurrente. También se observa una participación importante de problemas de salud mental, entre ellos ansiedad, autismo y depresión. Por otra parte, las patologías más complejas —como el cáncer, enfermedades neurológicas graves y epilepsias severas— tienen una presencia desproporcionada en las tutelas.

Estos casos, además, implican costos que en promedio son 20 % más altos que los de la atención general, lo que evidencia mayores dificultades de acceso para quienes requieren tratamientos de alta complejidad. El informe muestra que, a mayor nivel de pobreza, menor es el uso de la tutela en salud. Departamentos como Vichada, La Guajira y Chocó, que presentan altos índices de pobreza, registran las tasas más bajas, mientras que en regiones con mejores condiciones económicas la judicialización es considerablemente más alta. Amplíe la noticia: Crisis de salud: deuda con 232 hospitales y clínicas en 2025 llegó a $25,7 billones “Este comportamiento sugiere que las poblaciones más vulnerables enfrentan una doble exclusión: dificultades para acceder tanto a los servicios de salud como a la justicia. La baja judicialización en estos territorios no refleja mejores condiciones, sino mayores barreras estructurales”, explicó la Defensoría. En cuanto a los grupos protegidos constitucionalmente, concentran el 39,57 % de las tutelas en salud. Dentro de este grupo se encuentran personas con enfermedades graves (35,30 %), adultos mayores (24,65 %) y personas con discapacidad (15,37 %). Además, la población privada de la libertad presenta las tasas más altas de judicialización, lo que evidencia fallas significativas en la atención dentro del sistema penitenciario. Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

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