Vuelve y juega: turista mexicana denuncia millonaria estafa en viaje por las islas del Caribe colombiano

“Estamos denunciando un robo, un secuestro y una extorsión en altamar”, relató la ciudadana mexicana Gretel Miranda Álvarez, quien junto a su acompañante fue víctima de un presunto caso de estafa durante su retorno en lancha desde las islas de Rosario y Barú hacia Cartagena.

Según su testimonio, la pareja de turistas, originarios de Ciudad de México, fue obligada a cambiar de embarcación en altamar, donde tres personas —dos hombres y una mujer— los retuvieron durante varios minutos exigiéndoles el pago de 1’800.000 pesos colombianos. “Ya habíamos pagado 80 mil pesos por el viaje de regreso, pero nos dijeron que esa suma era por usar la isla y la playa”, relató Miranda, afectada por lo que debía ser el final tranquilo de su visita a la ciudad amurallada.

La mujer denunció que los individuos los rodearon dentro de la lancha y, mediante intimidaciones, la forzaron a pagar con su tarjeta de crédito.

“La chica me entregó un comprobante a nombre de Deportes Náuticos Benson en Bocachica, isla Tierrabomba”, aseguró.

El viaje solo continuó tras el pago, pero la lancha los dejó en una playa distinta. “Corrimos al ver una moto con dos policías”, agregó la turista, quien no pudo denunciar formalmente el hecho por tratarse de un domingo y tener un vuelo de conexión ese mismo día hacia México.