Los viajes de Francia Márquez al exterior, ¿cuánto han costado?

La senadora María Fernanda Cabal presentó los resultados de una investigación sobre los viajes de la vicepresidenta Francia Márquez. Cabal reveló que Márquez ha hecho 31 viajes internacionales entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de diciembre de 2025.
Según la relación oficial de comisiones al exterior, los desplazamientos sumarían un total de 132 días por fuera de Colombia en Estados Unidos, Europa, África, el Caribe y América Latina.
Los documentos presentados por la parlamentaria del Centro Democrático señalan $46.579 USD en gastos correspondientes a transporte, alojamiento y alimentación, conforme al rubro presupuestal de comisiones al exterior.
De acuerdo con la tasa de cambio actual, el monto equivaldría a unos $190.395.000 pesos colombianos.