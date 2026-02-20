El expríncipe Andrés podría enfrentar cadena perpetua por el caso Epstein y hace tambalear a la monarquía

El expríncipe Andrés se refugió este viernes en Sandringham, en la finca privada de Carlos III en el este de Inglaterra, tras ser arrestado el jueves por su vinculación con el caso Jeffrey Epstein, que ha hecho tambalear los cimientos de la monarquía británica. Andrés, que fue excluido de la monarquía a raíz de este escándalo, fue “puesto en libertad bajo investigación” el jueves por la noche. Lea aquí: Policía británica detiene al expríncipe Andrés, salpicado por caso Epstein El expríncipe pasó 11 horas en comisaría, a raíz de un sospechas de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2001 y 2011, cuando era representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional. El mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de archivos de su investigación sobre Epstein, incluyendo unos documentos que parecen indicar que el expríncipe transmitió informaciones confidenciales al financiero estadounidense.

Según un correo electrónico dirigido a Epstein, fechado el 24 de diciembre de 2010, el hermano del rey Carlos III remitió “un informe confidencial” sobre oportunidades de inversión en Afganistán. El correo se sumaba a otros documentos que sugieren que en 2010 Andrés envió al financiero informes sobre viajes de trabajo realizados a China, Singapur y Vietnam. Siga leyendo: Qué dicen los archivos de Epstein sobre el príncipe Andrés y cómo respondió la Casa Real británica Se trata de un caso distinto al de las acusaciones de agresión sexual formuladas contra Andrés por Virginia Giuffre, una estadounidense-australiana enviada por Epstein, que se suicidó en 2025. Ese asunto se cerró con un acuerdo extrajudicial en 2022, por un monto que se mantiene confidencial, pero que, según medios británicos, rondaría los 12 millones de dólares.

Virginia Giuffre fue la primera mujer que acusó al expríncipe Andrés de agresión sexual en medio del caso de Jeffrey Epstein. FOTO: Cortesía Eliot Press / The Grosby Group Exclusive

¿El lío de Andrés por el caso Epstein es una amenaza para la monarquía británica?

Este viernes, casi toda la prensa británica llevaba en portada este viernes la misma fotografía de Andrés, cuyo arresto coincidió con su cumpleaños 66, saliendo de la comisaría en un vehículo, con aspecto demacrado y la mirada perdida. “Podemos confirmar que nuestros registros en Norfolk terminaron”, afirmó la policía local en la noche del jueves, tras haber allanado las fincas de Sandringham y la antigua residencia del expríncipe en la finca real de Windsor, al oeste de Londres.

Aunque todavía no se ha anunciado ningún cargo en su contra, la mala conducta en el ejercicio de un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua, según el Crown Prosecution Service (Fiscalía de la Corona). El rey Carlos III no cambió su agenda del jueves y asistió a la inauguración de la Semana de la Moda de Londres. En un comunicado, marcó distancias con su hermano y señaló que “la justicia debe seguir su curso”. Le puede interesar: Carlos III reacciona al arresto del expríncipe Andrés por el caso Epstein: “La ley debe seguir su curso” Ed Owens, un famoso historiador, comentarista de la monarquía británica y autor especializado en la familia real moderna, reconoció a la AFP la crisis que atraviesa la institución británica. “Es un momento enormemente significativo para la monarquía británica”, dijo Owens, quien no se atrevió a aventurar si Andrew Mountbatten-Windsor, como debe ser llamado tras ser despojado de todos sus títulos, será formalmente acusado. “Son los elementos desconocidos en este caso particular los que creo que generan tanta preocupación y, posiblemente, representan una amenaza para la monarquía”, añadió Owens.