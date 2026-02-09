El testimonio de Vargas Lleras sobre los cupos indicativos y la compra de apoyos políticos en el Congreso

Aunque los llamados “cupos indicativos” han sido una práctica recurrente en distintos gobiernos, una investigación reciente revela que este mecanismo sigue funcionando entre pasillos del Congreso como una especie de moneda de negociación política. Las declaraciones de exparlamentarios condenados y la documentación judicial muestran cómo recursos públicos se han convertido en herramientas para asegurar apoyos legislativos, lejos de su función original de atender necesidades territoriales o sociales.
En la Corte Suprema hay varios archivos y expedientes que investigan esta práctica ilegal. Entre esos archivos, está el testimonio del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien detalló cómo funcionan estos cupos, a los que además calificó como un “cáncer” que ha carcomido la legitimidad del Congreso.