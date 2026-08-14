¿Qué es Obras por Impuestos y cómo podría ayudar a reconstruir las zonas afectadas por el terremoto?

La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia abrió la puerta a una mayor participación del sector privado. El Gobierno nacional anunció un plan para atender las viviendas afectadas, en coordinación con empresas constructoras, gremios, entidades territoriales y el sistema financiero.
La estrategia busca acelerar la atención de las familias que perdieron sus viviendas y avanzar en la recuperación de las comunidades. Entre las medidas iniciales están los subsidios de arrendamiento para hogares que quedaron sin vivienda, alivios en el pago de servicios públicos, maquinaria para remover escombros y un banco de materiales para apoyar a alcaldías y gobernaciones.
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A partir de la próxima semana, equipos técnicos realizarán un diagnóstico de las viviendas afectadas para establecer cuáles pueden ser objeto de mejoramientos y cuáles requieren reconstrucción total. Con esa información se determinarán las obras necesarias y los aportes que corresponderán al Gobierno, las empresas privadas, las entidades territoriales y otros actores.