Se confirma la muerte de seis trabajadores tras explosión en mina de Cucunubá, Cundinamarca

Una explosión registrada este viernes en la mina El Porvenir 1, ubicada en la vereda La Ramada, en el municipio de Cucunubá, dejó inicialmente a seis trabajadores atrapados en el interior del yacimiento.
Tras varias horas de labores de búsqueda y rescate, las autoridades confirmaron que las seis personas fueron halladas sin vida. Las víctimas fueron identificadas como Duvan Ferney Rodríguez, Cristian de Jesús Contreras Latorre, Sebastián Contreras Latorre, Eduard Alexander Díaz, Yerson Mauricio Rojas y Jhon Mario Triviño Serna.
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la emergencia estaría relacionada con una explosión de gas metano. Los rescatistas habían logrado acceder a uno de los niveles superiores del yacimiento, que quedó bloqueado por un derrumbe provocado por la explosión.