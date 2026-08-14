Se confirma la muerte de seis trabajadores tras explosión en mina de Cucunubá, Cundinamarca

Una explosión registrada este viernes en la mina El Porvenir 1, ubicada en la vereda La Ramada, en el municipio de Cucunubá, dejó inicialmente a seis trabajadores atrapados en el interior del yacimiento. Tras varias horas de labores de búsqueda y rescate, las autoridades confirmaron que las seis personas fueron halladas sin vida. Las víctimas fueron identificadas como Duvan Ferney Rodríguez, Cristian de Jesús Contreras Latorre, Sebastián Contreras Latorre, Eduard Alexander Díaz, Yerson Mauricio Rojas y Jhon Mario Triviño Serna. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la emergencia estaría relacionada con una explosión de gas metano. Los rescatistas habían logrado acceder a uno de los niveles superiores del yacimiento, que quedó bloqueado por un derrumbe provocado por la explosión.

Un séptimo trabajador que se encontraba en la mina consiguió salir por sus propios medios tras la emergencia y recibió atención por parte de los organismos correspondientes. La mina hace parte de un Área de Reserva Especial para su formalización y había sido objeto recientemente de una visita de fiscalización por parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM). Durante esa inspección se encontraron aspectos de seguridad por mejorar y se ordenó la suspensión de las actividades mientras se adelantaba un plan de mejoramiento. Lea aquí: Destruyen dos entables mineros en el Bajo Cauca que dejaba ganancias por $700 millones cada mes a ilegales Ahora, la ANM deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió la emergencia y determinar por qué, aparentemente, a pesar de la suspensión de las actividades, había personal realizando tareas de extracción de material.

La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo coordinó las labores de evacuación y atención junto con las autoridades municipales y los organismos de socorro. Además, el equipo psicosocial de la Secretaría de Energía de Cundinamarca hizo presencia en el lugar para brindar acompañamiento a los familiares y a la comunidad. Las autoridades expresaron sus condolencias a las familias de las seis víctimas y señalaron que continuarán las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon la explosión en la mina El Porvenir 1. Cucunubá hace parte de una zona carbonífera de Cundinamarca en la que operan numerosas minas de pequeña escala. Este tipo de explotaciones enfrenta riesgos asociados a la acumulación de gases, derrumbes y otras condiciones propias de la actividad minera. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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