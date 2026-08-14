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“Todo eso es suyo, papi”: el conmovedor gesto de los amigos de un joven que lo perdió todo en el terremoto de Colombia

Daniel Hernández se solidarizó con su amigo Juan David, quien lo había perdido todo tras el terremoto que golpeó con fuerza a Cali, Valle del Cauca.

  • La emotiva ayuda que recibió un joven tras perderlo todo en el terremoto en Colombia. FOTO: Captura de video
    La emotiva ayuda que recibió un joven tras perderlo todo en el terremoto en Colombia. FOTO: Captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
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El terremoto de magnitud 7,4 en Colombia ha generado un profundo dolor, pero también ha mostrado la empatía de quienes tienen familiares o amigos que resultaron damnificados por la tragedia.

Y es que las últimas cifras entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) revelaron que van 287 personas fallecidas, 3.975 heridas, 378 desaparecidas y 354 rescatadas.

Lea también: Hallaron sin vida a Juan Felipe Giraldo bajo los escombros de un hotel en Pereira: se iba a casar este domingo y deja a un hijo

Pero también hay historias de esperanza y gestos que son inolvidables, como el que tuvo Daniel Hernández con su amigo Juan David, quien había perdido todo en el terremoto y no contaba con que las personas que lo rodean se solidarizaran tanto con su situación.

Daniel y sus amigos en Cali hicieron una recolecta para comprarle una cama, comida e implementos de aseo a Juan David, quien estaba profundamente conmovido y agradeció cada esfuerzo que hicieron sus seres queridos por él. El momento quedó grabado en video.

“Todo eso es suyo, papi. Y ni le digo cuánto hay en efectivo”, le dijo Daniel a Juan David, palabras que desencadenaron en un fraterno abrazo que reflejó el cariño y la solidaridad entre ambos.

La UNGRD entró un balance nacional, indicando que, al 14 de agosto de 2026, hay 15 departamentos y 437 municipios afectados, así como 56.448 familias y 135.179 personas afectadas.

Medicina Legal también entregó un nuevo reporte en el que indicó que ha recibido 260 cuerpos, de los cuales 246 han sido identificados y 222 entregados a sus familiares.

Entérese: Nueva actualización: Van 287 muertos, 3.975 heridos y 378 desaparecidos por el terremoto en Colombia

Estas víctimas corresponden a lugares como Pereira, Manizales, Cartago, Belén de Umbría, Armenia-Calarcá, Popayán, Cali, Buenaventura, Buga, Sevilla, Tuluá, Roldanillo y Quibdó.

El presidente Abelardo de la Espriella declaró este jueves la emergencia económica para tomar medidas excepcionales que permitan atender la emergencia, que deja a un gran número de damnificados y mantiene al país en zozobra.

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Siga leyendo: ¿Qué donar y qué no en medio de la emergencia por el terremoto en Colombia? Esto dice la Cruz Roja

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas personas han muerto por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia?
Según el balance de la UNGRD citado en la noticia, 287 personas han fallecido como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia.
¿Cuántas personas resultaron heridas y desaparecidas por el terremoto en Colombia?
El balance de la UNGRD señala que 3.975 personas resultaron heridas y 378 permanecen desaparecidas. Además, 354 personas han sido rescatadas.
¿Cuántas personas y familias resultaron afectadas por el terremoto de 7,4 en Colombia?
Al 14 de agosto de 2026, la UNGRD reportó 135.179 personas y 56.448 familias afectadas en el país.

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