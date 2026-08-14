Inicia la Liga de España con cuatro colombianos a bordo; ¿quiénes son?

El fútbol español inicia este fin de semana del 15 al 17 de agosto y cuatro colombianos tendrán acción en la primera división ibérica. El mejor fútbol del mundo para muchos, al menos desde lo técnico, contará con jugadores cafeteros en 3 equipos, todos de buenas condiciones y con pasado reciente en este país.
Getafe será el primer equipo con un cafetero en sus filas que tendrá acción. Johan Mojica, reciente incorporación del club “Azulón”, estará en el duelo de los madrileños contra Alavés en condición de visitante. El estadio de Mendizorroza podría ser el primer campo donde el lateral izquierdo de la selección Colombia tenga minutos con su nuevo club. El partido será este sábado a las 12:30 p.m., con transmisión de ESPN.
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