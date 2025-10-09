x

Fuerzas Militares y Policía suspenderán operativos para que disidencia de Farc entregue arsenal en el sur del país

La medida hace parte de los acuerdos alcanzados con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

  • Las Fuerzas Militares y la Policía cesarán acciones ofensivas en Putumayo y Nariño, para facilitar la entrega del arsenal de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. FOTO: CORTESÍA FF.MM.
    Las Fuerzas Militares y la Policía cesarán acciones ofensivas en Putumayo y Nariño, para facilitar la entrega del arsenal de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. FOTO: CORTESÍA FF.MM.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 7 horas
Con el propósito de facilitar la recepción y destrucción de 14 toneladas de material bélico, las Fuerzas Militares y la Policía van a detener las operaciones ofensivas contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en tres sitios de Nariño y Putumayo.

La medida hace parte de los acuerdos alcanzados con esa disidencia de la organización criminal Segunda Marquetalia, en el marco de las conversaciones de paz iniciadas a finales de 2024.

Llama la atención que el proceso está programado para durar tres semanas, lo que despierta inquietudes sobre el tiempo en el que algunas comunidades quedarían vulnerables; sin embargo, fuentes del Ministerio de Defensa, entidad que supervisará la situación, señalaron que la orden presidencial solo contempla operaciones ofensivas contra esa facción, pero que se continuarán las de protección rutinaria de la población.

De momento, las autoridades han mantenido en reserva los sitios exactos en los cuales se realizará la entrega del arsenal por parte del CNEB, aunque anunciaron que se trata de dos sitios en la zona rural de Nariño y uno más en Putumayo.

“Como parte del procedimiento para facilitar la entrega y ubicación del material bélico por parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el presidente de la República impartirá, cuando y donde corresponda, instrucciones para la suspensión temporal y microfocalizada de operaciones militares ofensivas y especiales de Policía, exclusivamente en un cuadrante de veinticinco kilómetros cuadrados (25 km²), equivalente a un área de cinco por cinco kilómetros, relacionado con los lugares aprobados para la destrucción del material bélico”, detalla el decreto oficial que regula el procedimiento.

Este jueves 9 de octubre comenzará la suspensión de acciones militares y policiales en Putumayo, y se prolongará hasta el día 14 del mismo mes; en Nariño, la agenda será del 19 al 24 de octubre y del 29 de octubre al 3 de noviembre.

El pasado mes de junio, cuando las partes sellaron el compromiso en un ciclo de diálogos en Tumaco (Nariño), la Coordinadora también prometió erradicar 15.000 hectáreas de coca y varios campos minados.

“Es una señal de que quieren avanzar en la mesa de diálogos, que se hace bajo la modalidad de un acuerdo parcial que permite la ley de Paz Total, y esperamos que sea una demostración de avanzar en ese camino de carácter irreversible”, señaló en ese entonces Armando Noboa, jefe de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa.

La CNEB es el resultado de una fractura en la Segunda Marquetalia, la organización disidente de las Farc que comanda, desde Venezuela, Luciano Marín Arango (“Iván Márquez”).

En noviembre de 2024, durante un ciclo de conversaciones en Putumayo, Marín desautorizó a varios de sus negociadores, lo que originó la separación de dos de sus estructuras, los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, las cuales decidieron continuar por aparte las conversaciones con la Casa de Nariño, bajo el nombre común de Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

