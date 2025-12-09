x

Video | Inspector de Policía de Soacha fue suspendido por presunto acoso sexual a una joven vigilante

La Alcaldía de Soacha reveló que son dos las víctimas de acoso sexual por parte del funcionario.

    La víctima grabó al inspector de Policía de Soacha mientras la intimidaba y la acosaba sexualmente. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
El Colombiano
09 de diciembre de 2025
Naciones Unidas inspector de policía del municipio de Soacha fue suspendido provisionalmente por tres meses tras ser señalado de acosar sexualmente a una joven guarda de seguridad.

El caso salió a la luz pública luego de que la víctima, Dalin Selena Monsalve, de 23 años, registrara con su celular la grave situación que vivía en su lugar de trabajo. El video fue divulgado por Noticias Caracol y desató el pronunciamiento de las autoridades.

Monsalve, quien trabaja como vigilante, aseguró que decidió grabar porque el comportamiento del funcionario se repetía de manera constante.

Lea aquí: MinJusticia solicitó rastreo de cuentas de personal del Inpec tras la fuga de un preso que hizo 'cambiazo' con un visitante

En las imágenes, el inspector se dirige a la víctima con expresiones como “mamacita rica” y “me la voy a robar”, mientras ambos forcejean. Monsalve le dice “no” en repetidas ocasiones y lo intenta alejar.

Según relató la joven,“me empieza a coger los senos, me empieza a coger la cara. Me coge las manos para que yo le coja su miembro inferior. En todo el vídeo, ese señor tiene una risa pervertida de que le gusta lo que está haciendo”.

El funcionario involucrado es José Arturo Figueredo, abogado de profesión, quien ha ejercido como personero municipal y como defensor de familia en el Icbf. Desde 2021 ocupa el cargo de inspector en Soacha. Su nombre aparece como presunto agresor en la denuncia formalizada ante la Fiscalía General de la Nación.

La Alcaldía de Soacha confirmó que el Programa de Mujer y Género tuvo conocimiento de los hechos el pasado 5 de junio de 2025 y activó de inmediato la ruta de atención y protección para dos mujeres que denunciaron situaciones de acoso en el entorno laboral.

Ese mismo día se instauró ante la Fiscalía la denuncia por violencia y/o acoso sexual, señalando a Figueredo como presunto responsable.

Tras el inicio de las investigaciones internas, la Oficina de Control Interno Disciplinario remitió el 3 de julio a la Personería Municipal los documentos que soportaban la denuncia, para que esa entidad —la única con facultad para decidir sobre la permanencia del funcionario— adoptara las medidas correspondientes.

El pasado 3 de diciembre,la Personería de Soacha ordenó la suspensión provisional del inspector Mientras avanzan las decisiones de fondo. Una vez que la resolución sea notificada de manera formal, la Alcaldía deberá aplicarla de inmediato.

En su comunicado oficial, la administración municipal afirmó que el Programa de Mujer y Género ha acompañado alas dos víctimas Durante todo el proceso y reiteró su rechazo absoluto a cualquier conducta de acoso o violencia contra las mujeres.

