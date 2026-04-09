Supersalud anunció nuevos interventores para cuatro EPS, pero guarda silencio en el caso de Nueva EPS, ¿por qué?

Recientemente, la Procuraduría General de La Nación suspendió a cinco interventores de EPS de manera provisional por presuntas irregularidades. Aquella política judicial y administrativa dejó un hueco: ¿quién se hace cargo entonces de las entidades? Para llenar aquel vacío, la Superintendencia de Salud publicó un comunicado en la madrugada de este jueves en el que anunció quienes serán los nuevos interventores temporales de cuatro entidades: en ASMET Salud quedó Jessica Milena Aguirre Santana; en Servicios Occidentales de Salud (SOS) quedó Margarita Orozco Eslait; en Savia Salud quedó Edda Lorena Sintura y en Coosalud designaron a Jorge Orlando Suárez Burgos. Supersalud aseguró que estos nombramientos se dan “con el firme propósito de mantener la capacidad institucional, priorizando la continuidad en la prestación del servicio de salud y de garantizar la protección del derecho a la salud”.

Sin embargo, aún queda un vacío: Capresoca EPS. El 7 de abril, el ente de control suspendió provisionalmente a Betty Cecilia Anaya debido a que, según revisiones, las PQRS aumentaron 144% y el número de tutelas aumentó 56%. Incluso, Capresoca EPS perdió 10,1 puntos en satisfacción al usuario en una encuesta de finales de 2025: obtuvo 54% contra los 64,1 % que había obtenido en 2024.

Frente a este caso, Supersalud aseguró que “procederá a la designación de un nuevo suplente en virtud de la reciente decisión de la Procuraduría” debido a que su prioridad es “brindar y mantener un marco de garantías a los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud”. El reto para las nuevas interventoras no es sencillo. Por ejemplo, Santana es médica especialista en auditoría y gerencia de servicios de salud. Su llegada a ASMET Salud coincide con un paro de trabajadores de la misma en Quindío y Tolima. ¿La razón? No les han pagado ni salarios ni seguridad social ni de febrero, ni de marzo, ni de abril.

En el caso de Servicios Occidentales de Salud (SOS) y Savia Salud, la suspensión de sus interventores (Carlos Alberto Betancur y William Humberto Salgado Gamboa, respectivamente) se dio hace un mes, cuando la Procuraduría estableció:

”La medida se adopta por el incumplimiento de las funciones, tanto de Betancur Castañeda como de Salgado Gamboa como agentes interventores, lo que ocasionó el deterioro en la prestación del servicio para los afiliados de ambas EPS y el incremento de las peticiones, quejas, reclamos y de las acciones de tutela durante el desarrollo del proceso de intervención forzosa de las entidades promotoras de salud”. Además, el ente de control añadió que en la inspección encontraron que el gasto de las EPS había aumentado. A estas dos EPS llegan Orozco Eslait, administradora de empresas y Sintura, contadora pública con especialización en gerencia tributaria y maestría en administración de empresas. Los retos no han podido ser superados, hasta ahora, por ningún interventor. En contexto: Procuraduría suspende a interventores de Petro en Savia Salud y EPS SOS: estas son las quejas de malos manejos en Medellín Los mismos argumentos usados para suspender a los interventores de SOS y Savia Salud fueron utilizados para suspender a Alexander Mesa Romero, quien era interventor de Coosalud. El perfil para cubrir este puesto es Suárez, quien es contador público. Ante el panorama, la Superintendencia de Salud añadió que lo que está sucediendo es una muestra de una falla estructural y sistémica que “limita la capacidad efectiva de respuesta de los actores, en un contexto de crisis”.

¿Qué pasará con Nueva EPS?

Aquellas cinco EPS no son las únicas en el limbo. El 3 de abril se venció el plazo del decreto que establecía la intervención del Gobierno a Nueva EPS, una de las EPS más grandes, pues tiene más de 11 millones de usuarios. A pesar de su importancia, aún no se sabe quién está al mando o quién responde por los problemas que presenta la entidad. Y es que, según la propia Superintendencia, las quejas de Nueva EPS (intervenida por el Gobierno) pasaron de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025. Lo peor es que, según reveló la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, de esas más de quinientas mil tutelas hay más de 120.000 que siguen en el correo de Nueva EPS sin abrir. Es decir: ni siquiera han sido revisadas o leídas por alguien. Lea además: Defensoría del Pueblo publicará informe sobre salud: tutelas disparadas, mal servicio y el sistema más costoso En la tarde del 8 de abril corrieron rumores de que Daniel Quintero sería el nuevo interventor de Nueva EPS. Así lo aseguró el congresista electo, Daniel Forero, del Centro Democrático: