Subió a tres la cifra de heridos tras atentado con carro bomba en el Cantón Pichincha en Cali

A tres ascendió el número de personas lesionadas tras el ataque con explosivos ocurrido en inmediaciones del Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada del Ejército, en Cali, según el más reciente reporte de las autoridades de salud este sábado 25 de abril.
Inicialmente, se había informado de una sola persona afectada en el lugar. Sin embargo, en las horas posteriores al hecho ocurrido en la mañana de este viernes, fueron atendidos otros dos ciudadanos que resultaron heridos en medio de la situación.