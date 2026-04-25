Subió a tres la cifra de heridos tras atentado con carro bomba en el Cantón Pichincha en Cali

A tres ascendió el número de personas lesionadas tras el ataque con explosivos ocurrido en inmediaciones del Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada del Ejército, en Cali, según el más reciente reporte de las autoridades de salud este sábado 25 de abril. Inicialmente, se había informado de una sola persona afectada en el lugar. Sin embargo, en las horas posteriores al hecho ocurrido en la mañana de este viernes, fueron atendidos otros dos ciudadanos que resultaron heridos en medio de la situación.

De acuerdo con el reporte oficial, la primera lesionada es una mujer de 42 años que fue atendida en un centro hospitalario durante la tarde. Tras la realización de exámenes médicos, se descartaron complicaciones mayores y fue dada de alta con recomendaciones y manejo para el dolor. Le puede interesar: Otro atentado con carro bomba en Palmira, Valle del Cauca: esto se sabe Posteriormente, se conoció el ingreso de dos hombres, de 52 y 69 años, quienes llegaron por sus propios medios a distintos centros de salud. Ambos reportaron caídas tras el atentado, uno de ellos mientras se movilizaba en bicicleta. Los pacientes presentaban dolor de cabeza y traumas en tejidos blandos. Según el personal médico, ninguno reviste gravedad, aunque uno de ellos será sometido a estudios diagnósticos para descartar posibles lesiones intracraneales, mientras el otro permanecerá en observación.

El ataque ocurrió cuando fue abandonado un vehículo acondicionado con cilindros explosivos en inmediaciones del cantón militar. Los artefactos no detonaron, pero el automóvil se incendió posteriormente, generando alarma y daños a las instalaciones de la institución y fachadas de las viviendas aledañas. “Equipos especializados en explosivos, con apoyo de aeronaves no tripuladas, adelantan las verificaciones técnicas para establecer las circunstancias del hecho y preservar la seguridad de los hombres y mujeres que integran la unidad militar, así como de la población civil en el sector”, reportó el Ejército. El Ejército atribuyó preliminarmente el ataque al grupo armado residual Jaime Martínez, al servicio de Iván Mordisco, mientras que la Alcaldía de Cali mantiene vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de los implicados.

Las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tendrían azotada a Cali: van 28 atentados en cuatro años

Según la información preliminar del Ejército, el incidente ocurrió en la mañana de este viernes, en una zona aledaña a la base militar. FOTO: Tomada de redes sociales

“Primero se tiene que adelantar la investigación, pero en Cali, como sabemos, desde el año pasado se han ensañado los terroristas con golpear la ciudad. Por ello es posible que los responsables sean las disidencias de las Farc, del frente Jaime Martínez, por la modalidad”, afirmó el alcalde Eder. También le puede interesar: Disidencias de ‘Iván Mordisco’ se ensañan con Cali: En cuatro años van 28 atentados que dejaron 11 muertos y 150 heridos El mandatario sustentó su hipótesis en el patrón del ataque, que —según explicó— coincide con métodos utilizados previamente por esa estructura armada en la región. Entre 2022 y 2026 se han registrado al menos 28 atentados en Cali, Jamundí y alrededores, ejecutados principalmente mediante motos bomba, carros bomba, camiones cargados con explosivos, granadas y ataques con drones.

Estos hechos violentos, de acuerdo con información consolidada por autoridades, han dejado un saldo de al menos 11 personas muertas —entre civiles y miembros de la fuerza pública— y más de 150 personas heridas, además de cientos de familias afectadas por daños materiales en viviendas, infraestructura y establecimientos comerciales. Dos de los atentados más graves, ocurridos el 10 de junio y el 21 de agosto de 2025, causaron la muerte de nueve civiles, mientras que otras dos víctimas fueron policías atacados en diciembre de ese mismo año.

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