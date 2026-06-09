En el embalse de Guatapé van 36 muertos desde 2016

Llegar a El Peñol y Guatapé es como asomarse a un pedacito de mar tierra adentro. El horizonte se abre entre pequeñas islas y el azul se divide limpiamente entre el cielo y el agua. Lo que muchos no saben cuando llegan con neveras, flotadores y ánimo de fiesta es que ese espejo de agua se traga, año a año, múltiples vidas. El embalse fue construido entre 1970 y 1978 por EPM. Inundó el casco urbano del antiguo Peñol, creó una represa de más de 2.262 hectáreas con profundidades que superan los 45 metros y hoy aporta el 10 % de la energía del Sistema Interconectado Nacional. También recibe cerca de 20.000 turistas cada fin de semana —el triple de la población de Guatapé— con 250 embarcaciones, fincas de alquiler, planchones con licor, motos acuáticas...