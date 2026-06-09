Capturaron a hincha que rompió la cabina de Win Sports e hirió al profesor Juan José Peláez

En una reacción inmediata, las autoridades capturaron durante la noche de este lunes 8 de junio a un aficionado que en medio de la final entre Junio y Nacional rompió el vidrio de la cabina de transmisión de Win Sports y dejó herido al comentarista Juan José Peláez.
La captura fue informada por el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, quien advirtió que el implicado ya quedó a disposición de los organismos judiciales y podría responder por esos daños.
En contexto: Juan José Peláez fue víctima de la ira de un aficionado durante la final entre Nacional y Junior, pero no pasó a mayores