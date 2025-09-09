¿Quién era Sophia Durán, la residente de Bucaramanga que murió en trágico accidente de tránsito?

Sophia Durán Mozo era una mujer amable y amorosa, así la describieron sus amigos, quienes lamentan su pronta partida. La joven de tan solo 22 años murió en un trágico accidente de tránsito en la madrugada del pasado 7 de septiembre, en la vía entre La Lizama y San Alberto.

Aunque Durán era oriunda de Ocaña, Norte de Santander, llevaba un par de años residiendo en Bucaramanga, la ciudad que la adoptó y le permitió culminar sus estudios de bachiller en el Colegio Franciscano del Virrey Solís, en el 2021. Actualmente cursaba sus estudios profesionales.

Lea también: Continúa la búsqueda de Yudi Alexandra Castellanos, arrastrada por el río Güejar; ya hay video del momento

Por medio de redes sociales, sus familiares y amigos compartieron que el sepelio de Sophia Durán será este miércoles 10 de septiembre, a las 11:00 a.m. La misa de velación se llevará a cabo en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, su cuerpo será sepultado en el cementerio Parque Memorial Tierrasanta.