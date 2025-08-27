“Era el señor de la tienda, le dispararon y lo quisieron pasar como baja en combate”: habla comunidad involucrada en secuestro de militares en Guaviare

Ramiro Antonio Correa fue asesinado. Acomodaba botellas de gaseosas en su tienda “Las Gaviotas” cuando comenzó una balacera. Afuera, el Ejército se enfrentaba a las disidencias de Iván Mordisco. Era el domingo 24 de agosto, poco antes del mediodía.
La Fuerza Pública había llegado a la vereda Nueva York –un caserío ubicado a cinco horas del casco urbano de El Retorno (Guaviare)– para adelantar un operativo contra el Bloque Móvil Martín Villa de las disidencias. Después del enfrentamiento armado, cayó Ramiro.
Su muerte desató el secuestro de 34 militares. La comunidad, enfurecida, exige explicaciones sobre el operativo y mantienen rodeados a los soldados que participaron en él. Todavía aturdidos, buscan entender por qué al tendero no se le hizo levantamiento del cuerpo y apareció en el conteo de disidentes dados de baja en combate. EL COLOMBIANO accedió a su versión.
“Esa casa es una bodega donde se venden víveres, gaseosas, cervezas. Se vende lo que más se pueda suministrar ahí a la comunidad. Ahí arrima mucha gente por el río o por las trochas y llegan a comprar”, dijo una mujer de la vereda Nueva York sobre el negocio de Ramiro.
Eran las 11:40 de la mañana. El señor atendía su negocio, su esposa se había ido para una reunión de la junta de acción comunal. En el local había otros jornaleros cuando estalló el enfrentamiento.
“La casa empezó a ser impactada por las balas. Lo que él hizo fue llamar a mi esposo para que avisara que no fueran a llegar a la tienda porque estaban boleando bala y, pues, se corría el riesgo de que una bala nos lastimara”, afirmó la mujer que buscó la manera de comunicar lo sucedido y añadió que del otro lado del teléfono se escuchaba el despliegue de los helicópteros, los aviones militares y las ráfagas de fusil.