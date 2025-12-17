x

Salió a visitar a su abuelo y nunca volvió: militar fue hallado muerto en una finca en Cúcuta

De acuerdo con la información preliminar, el uniformado habría sido raptado en territorio venezolano mientras estaba de permiso.

    El soldado Anthony Santiago Peñaloza Ramírez fue hallado muerto en una finca en Cúcuta, Norte de Santander. FOTO: Tomada de las redes sociales
Colprensa
17 de diciembre de 2025
bookmark

Durante dos meses la familia de Anthony Santiago Peñaloza Ramírez no supo dónde estaba, qué le había ocurrido ni si seguía con vida. La incertidumbre terminó de la peor manera el pasado domingo, 14 de diciembre. El joven, de 24 años, fue hallado muerto una finca de la vía Boconó, en el área metropolitana de Cúcuta.

Peñaloza Ramírez, quien se desempeñaba como sargento del Ejército, estaba vinculado al Batallón de Operaciones Terrestres No. 19, adscrito a la Brigada Contra el Narcotráfico No. 3 del Ejército Nacional, con sede en el Cauca.

Entérese: Un anuncio en televisión permitió a una familia en Antioquia encontrar los restos de su ser querido desaparecido hace dos décadas

En octubre había salido de permiso y, según versiones conocidas por sus allegados, viajó hasta Ureña, en Venezuela, para visitar a su abuelo, una rutina familiar que realizaba desde hacía tiempo.

Ese desplazamiento, que parecía uno más, se convirtió en el último contacto que la familia tuvo con él. Nadie volvió a saber de su paradero. Su madre, con quien vivía en Cúcuta, esperaba su regreso sin imaginar que el joven no volvería a cruzar la frontera con vida.

De acuerdo con información conocida de manera extraoficial, Anthony se disponía a regresar a Colombia vestido de civil. Vestía una bermuda gris y una camisa verde cuando, presuntamente, fue interceptado por varios hombres en territorio venezolano.

Habría sido llevado por la fuerza, sin que se conocieran testigos ni registros oficiales de lo ocurrido después. Desde ese momento, el silencio fue absoluto. No hubo llamadas, exigencias ni pistas claras. La familia realizó múltiples búsquedas sin obtener resultados.

Así fue el hallazgo del militar desaparecido en Cúcuta

El pasado domingo, la incertidumbre terminó abruptamente. El cuerpo sin vida de Anthony fue encontrado en un lote de una finca ubicada en la vía Boconó, a la altura del barrio Heliópolis. El cadáver, en avanzado estado de descomposición, permaneció varias horas en el lugar sin ser levantado por las autoridades judiciales.

Ante la falta de respuesta oficial, habitantes del sector decidieron bloquear la vía principal el lunes, paralizando el tránsito para obligar a la llegada de las autoridades. Aunque la situación de seguridad impidió una intervención inmediata de la Fuerza Pública.

Anthony Santiago Peñaloza Ramírez. FOTO: Tomada de redes sociales

Una funeraria local se encargó del traslado del cuerpo, ante la imposibilidad de que las autoridades ingresaran a la zona. Según se conoció, en un primer intento el personal funerario habría sido retirado del lugar por hombres armados, lo que retrasó aún más el procedimiento.

El cadáver fue llevado a la morgue de la Fiscalía, donde se adelantó la necropsia para esclarecer las causas exactas de la muerte. Hasta este martes, el proceso forense continuaba, mientras la familia esperaba poder realizar las honras fúnebres.

Desde Chile, donde reside el padre del joven, Henry Peñaloza, expresó su dolor en redes sociales, reclamando justicia y visibilidad para el caso. “Ahora mi hijo tiene nombre”, escribió en una publicación en redes sociales, al referirse al tiempo que pasó como desaparecido sin que nadie respondiera por él.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: Decisión histórica: Consejo de Estado invalidó su propia sentencia y condenó al Ejército por falso positivo ocurrido en Medellín

