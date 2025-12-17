Salió a visitar a su abuelo y nunca volvió: militar fue hallado muerto en una finca en Cúcuta

Durante dos meses la familia de Anthony Santiago Peñaloza Ramírez no supo dónde estaba, qué le había ocurrido ni si seguía con vida. La incertidumbre terminó de la peor manera el pasado domingo, 14 de diciembre. El joven, de 24 años, fue hallado muerto una finca de la vía Boconó, en el área metropolitana de Cúcuta.

Peñaloza Ramírez, quien se desempeñaba como sargento del Ejército, estaba vinculado al Batallón de Operaciones Terrestres No. 19, adscrito a la Brigada Contra el Narcotráfico No. 3 del Ejército Nacional, con sede en el Cauca.

En octubre había salido de permiso y, según versiones conocidas por sus allegados, viajó hasta Ureña, en Venezuela, para visitar a su abuelo, una rutina familiar que realizaba desde hacía tiempo.

Ese desplazamiento, que parecía uno más, se convirtió en el último contacto que la familia tuvo con él. Nadie volvió a saber de su paradero. Su madre, con quien vivía en Cúcuta, esperaba su regreso sin imaginar que el joven no volvería a cruzar la frontera con vida.

De acuerdo con información conocida de manera extraoficial, Anthony se disponía a regresar a Colombia vestido de civil. Vestía una bermuda gris y una camisa verde cuando, presuntamente, fue interceptado por varios hombres en territorio venezolano.

Habría sido llevado por la fuerza, sin que se conocieran testigos ni registros oficiales de lo ocurrido después. Desde ese momento, el silencio fue absoluto. No hubo llamadas, exigencias ni pistas claras. La familia realizó múltiples búsquedas sin obtener resultados.