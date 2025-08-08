x

Sipí, en Chocó, pasó la noche bajo ataque del Eln: al menos 40 guerrilleros se fueron contra estación de Policía

Los guerrilleros hostigaron durante la noche del jueves y la madrugada de este 8 de agosto la estación de Policía de Sipí. El hecho no dejó uniformados heridos

  • La guerrilla del Eln se disputa el control territorial del Chocó con el Clan del Golfo. FOTO CORTESÍA
    La guerrilla del Eln se disputa el control territorial del Chocó con el Clan del Golfo. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

El municipio de Sipí, en Chocó, pasó la madrugada de este 8 de agosto bajo ataques armados de aparentes miembros del ELN. Los hechos fueron denunciados por la gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba.

Se sabe que sobre las 11:30 de la noche de este jueves, un grupo de al menos 40 hombres –que portaban insignias del Eln– lanzaron un hostigamiento contra la estación de policía de ese municipio.

Lea más: “Hay total confinamiento”: personero de Lloró sobre el paro armado del ELN en Chocó

“A esta hora se encuentra bajo ataque subversivo la cabecera municipal de municipio de Sipí. Alcaldía y Personería han elevado la alerta. La Policía está repeliendo el ataque. Se ha articulado apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea para salvaguardar la vida de la población que se encuentra en gravísimo riesgo”, apuntó la gobernadora Córdoba.

La Policía y el Ejército permanecerán en la zona para retomar el control territorial y se adelantarán reuniones entre distintas autoridades para tomar decisiones que permitan minimizar el riesgo de ataques por parte de los actores armados.

Entérese: Banderas e intimidaciones: así amaneció Chocó en medio del amenazante paro armado del Eln

La gobernadora afirmó que el hostigamiento no generó pérdidas humanas y que todos los policías de la estación de Sipí se encuentran bien. Hasta ahora están determinando el monto de los daños materiales.

“Tampoco hay reporte negativo para la comunidad hasta la verificación humanitaria. Gracias al apoyo de Fuerza Aérea se pudo repeler el ataque y se han establecido nuevas acciones de seguridad para el municipio”, apuntó Córdoba sobre las 6:39 de la mañana de este viernes.

El pasado 25 de julio, el Eln decretó un paro armado ilegal que se extendió durante 48 horas y generó el confinamiento de varias comunidades y la imposibilidad de acceder a servicios básicos como transporte, alimentación y atención en salud.

El departamento de Chocó es escenario de disputa entre los actores armados porque, su dominio, permite garantizar un corredor con los departamentos del Eje Cafetero, el Pacífico y el departamento del Valle de Cauca. Además de garantizar las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y contrabando de madera.

