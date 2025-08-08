Sipí, en Chocó, pasó la noche bajo ataque del Eln: al menos 40 guerrilleros se fueron contra estación de Policía

El municipio de Sipí, en Chocó, pasó la madrugada de este 8 de agosto bajo ataques armados de aparentes miembros del ELN. Los hechos fueron denunciados por la gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba.

Se sabe que sobre las 11:30 de la noche de este jueves, un grupo de al menos 40 hombres –que portaban insignias del Eln– lanzaron un hostigamiento contra la estación de policía de ese municipio.

“A esta hora se encuentra bajo ataque subversivo la cabecera municipal de municipio de Sipí. Alcaldía y Personería han elevado la alerta. La Policía está repeliendo el ataque. Se ha articulado apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea para salvaguardar la vida de la población que se encuentra en gravísimo riesgo”, apuntó la gobernadora Córdoba.

La Policía y el Ejército permanecerán en la zona para retomar el control territorial y se adelantarán reuniones entre distintas autoridades para tomar decisiones que permitan minimizar el riesgo de ataques por parte de los actores armados.

La gobernadora afirmó que el hostigamiento no generó pérdidas humanas y que todos los policías de la estación de Sipí se encuentran bien. Hasta ahora están determinando el monto de los daños materiales.

“Tampoco hay reporte negativo para la comunidad hasta la verificación humanitaria. Gracias al apoyo de Fuerza Aérea se pudo repeler el ataque y se han establecido nuevas acciones de seguridad para el municipio”, apuntó Córdoba sobre las 6:39 de la mañana de este viernes.