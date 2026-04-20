Tras asesinatos en el set Sin senos sí hay paraíso, Galán anunció controles en Transmilenio y más

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presidió un consejo extraordinario de seguridad para analizar el ataque ocurrido el 18 de abril en el barrio Los Laches, donde murieron dos integrantes del equipo de producción de la serie Sin senos sí hay paraíso 4, además del agresor.
Según explicó el mandatario, el caso es una de las principales prioridades de las autoridades y hace parte de un análisis más amplio sobre los recientes hechos de violencia en la ciudad. “No se trató de un hurto ni de un hecho sicarial (...) es una agresión de una persona que tiene una situación, al parecer, médica y de salud mental”, afirmó Galán.
De acuerdo con la información presentada en el consejo, el agresor ya había tenido un comportamiento violento un día antes del hecho. El general Giovanni Cristancho explicó que el hombre había sido requerido por la Policía tras portar un arma cortopunzante y protagonizar un incidente en el Instituto Roosevelt.
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“El día anterior le quitaron un arma cortopunzante y le pusieron un comparendo al día siguiente (...) sin mediar palabra agrede a uno de los miembros del equipo productor”, indicó el oficial.