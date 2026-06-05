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Mundial 2026: Las 8 parejas de hermanos que jugarán en la máxima cita del fútbol

Entre el orgullo familiar y la gloria deportiva, estos hermanos se citarán en Norteamérica-2026, demostrando que la pasión por el balón no entiende de fronteras. Unos compartirán equipo, otros jugarán para distintos países.

  • Iñaki Williams (Ghana) y Nico Williams (España) encabezan la lista de hermanos que defenderán banderas distintas en la cita mundialista de Norteamérica. FOTO GETTY
    Iñaki Williams (Ghana) y Nico Williams (España) encabezan la lista de hermanos que defenderán banderas distintas en la cita mundialista de Norteamérica. FOTO GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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Que un integrante de la familia dispute un Mundial de fútbol es un premio del que muy pocos pueden presumir. Pero que dos de ellos lo hagan, y en un mismo certamen, se convierte en todo un orgullo.

En el campeonato de Norteamérica, que comienza este 11 de junio y finalizará el 19 de julio, se contará con ocho parejas de hermanos. Incluso, varios de ellos jugarán en selecciones distintas.

Muchos futbolistas nacen en un país, pero se sienten ligados culturalmente al lugar de origen de sus padres. En el venidero Mundial se tendrán los casos de Iñaki (Ghana) y Nico Williams (España), Guéla (Costa de Marfil) y Desiré Doué (Francia), Kevin (Ghana) y Brian Brobbey (Países Bajos), y John (Escocia) y Harry Souttar (Australia).

Lea: Norteamérica: La última estación para los ases de una generación dorada

Toda una disyuntiva puede surgir para que un deportista tome la decisión de representar a una selección distinta a la de su nación de nacimiento o a la de su hermano. Este impulso de cambio se puede producir por diferentes factores, como la oportunidad deportiva ante la poca probabilidad de competir para el país del que se es originario o la conexión emocional con otra nación, ya sea por herencia o crianza.

“Mi abuelo me dijo que para él sería un sueño poderme ver con la camiseta de la selección. Me dijo que verme con la selección de Ghana sería un sueño hecho realidad. Y se podía morir tranquilo (falleció en 2024). La verdad es que no tuve la necesidad de pensarlo mucho más”, dijo Iñaki Williams ante los medios españoles, cuando dio a conocer la noticia de que jugaría con Ghana. En Norteamérica actuará en su segundo Mundial.

Además de los jugadores ya mencionados, hay otras parejas de hermanos que también participarán, pero para un mismo equipo, en Norteamérica. Ellos son Lucas y Théo Hernandez (Francia), Quinten y Jurriën Timber (Países Bajos), Laros y Deroy Duarte (Cabo Verde, son neerlandeses) y Leandro y Juninho Bacuna (Curazao, también nacieron en Países Bajos).

No es la primera vez que esto se ve en un Mundial. Por ejemplo, en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, Jérôme Boateng (Alemania) y Kevin-Prince (Ghana) fueron rivales, con victoria para los germanos 1-0, siendo el primer precedente, en un Mundial, en el que dos hermanos se enfrentan.

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Además, Johnny, Jerry y Wilson Palacios, con Honduras, estuvieron en las citas de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014; mientras que Kolo y Yaya Touré, de Costa de Marfil, compitieron en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, todo un récord.

Siga leyendo: Luis y Jesús Díaz se destacan en el top 5 de los hermanos más valiosos del fútbol mundial, ¿en qué posición están?

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