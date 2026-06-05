Humberto de la Calle cuestiona medida que impide a Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la Selección

Humberto de la Calle se refirió a la controversia surgida tras la decisión judicial que ordena a Abelardo de la Espriella y a su movimiento político dejar de utilizar la camiseta oficial de la Selección Colombia en actos proselitistas y material de campaña. El pronunciamiento fue realizado a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. Siga leyendo: Abelardo no puede usar la camiseta de la Selección, ¿juez decide qué se puede poner un candidato? En su publicación, De la Calle recordó un episodio ocurrido durante la campaña presidencial de 2018. Según explicó, cuando comenzó a extenderse el uso de la camiseta de la Selección en escenarios políticos, decidió adquirir una prenda para cada uno de los candidatos que participaban en la contienda electoral. Posteriormente, durante un debate presidencial en el que coincidieron los aspirantes, propuso que cada uno recibiera la camiseta como obsequio y que todos la firmaran. El excongresista señaló que conserva esa prenda con las firmas de los participantes y explicó que el propósito de la iniciativa era mantener la camiseta al margen de las disputas partidistas. En ese contexto afirmó: “La idea era indicar que, aunque la camiseta no es un símbolo nacional oficial, era mejor preservar su neutralidad en la política partidista. Así se logró”.

Un juzgado de Bogotá ordenó a Abelardo de la Espriella dejar de usar la prenda en campaña. FOTO: COLPRENSA.

Medida cautelar y argumentos de la tutela

La decisión judicial fue emitida en el marco de una acción de tutela presentada por el ciudadano Wilman Ramiro Bocanegra Calderón. El accionante sostuvo que el uso de la camiseta de la Selección Colombia como elemento de campaña política lo hacía sentir discriminado y estigmatizado. Al resolver una solicitud de medida cautelar, el Juzgado 120 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá ordenó a Abelardo de la Espriella y a su partido, Defensores de la Patria, abstenerse de utilizar la camiseta en actividades políticas hasta que se produzca una decisión definitiva sobre el caso. En el documento, el despacho indicó: “El uso de la camiseta de la selección Colombia de fútbol o cualquier otro distintivo de la misma debe ser usado en escenarios propios, como son los escenarios o contiendas deportivas, para lo cual ha sido diseñada y utilizada... donde claramente su mensaje debe ir dirigido a una práctica deportiva, más no política”. La orden también establece que el incumplimiento de la medida podría dar lugar a un proceso por desacato. Frente a esta determinación, De la Calle expresó su desacuerdo y escribió: “Ahora una juez le ha prohibido ‘a los colombianos’ usar la camiseta. Se entiende la intención, pero no solo es algo abusivo, sino realmente un absurdo monumental, una carcajada mundial. De paso, el efecto es contrario. Ese fallo le ayudará a Abelardo. ¿Y cómo pretende la juez controlar el desacato? ¿Un policía para cada ciudadano? La estupidez no tiene límite”.

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