Humberto de la Calle cuestiona medida que impide a Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la Selección

Humberto de la Calle se refirió a la controversia surgida tras la decisión judicial que ordena a Abelardo de la Espriella y a su movimiento político dejar de utilizar la camiseta oficial de la Selección Colombia en actos proselitistas y material de campaña. El pronunciamiento fue realizado a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.
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En su publicación, De la Calle recordó un episodio ocurrido durante la campaña presidencial de 2018. Según explicó, cuando comenzó a extenderse el uso de la camiseta de la Selección en escenarios políticos, decidió adquirir una prenda para cada uno de los candidatos que participaban en la contienda electoral. Posteriormente, durante un debate presidencial en el que coincidieron los aspirantes, propuso que cada uno recibiera la camiseta como obsequio y que todos la firmaran.
El excongresista señaló que conserva esa prenda con las firmas de los participantes y explicó que el propósito de la iniciativa era mantener la camiseta al margen de las disputas partidistas. En ese contexto afirmó: “La idea era indicar que, aunque la camiseta no es un símbolo nacional oficial, era mejor preservar su neutralidad en la política partidista. Así se logró”.