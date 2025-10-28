Las siete alertas que dejó la consulta del Pacto: maquinaría, votos nulos y baja participación

La jornada electoral en la que el Pacto Histórico escogió su candidato único a la Presidencia –el senador Iván Cepeda–, así como sus listas para Senado y Cámara, dejó un sinsabor frente a aquellas prácticas, hechos y situaciones que siguen amenazando el sistema democrático colombiano.
Influencia de maquinarías, presunta participación en política de altos funcionarios, aparente injerencia de caciques y clanes electorales, así como un alto numero de votos nulos o no marcados. Inclusive, la persistencia de laberintos jurídicos que no dejan de generar incertidumbre y tensión.
A la cita concurrieron 2,7 millones de ciudadanos, casi tres millones menos de los que participaron en la consulta del Pacto en 2022. Además, al menos uno de cada 10 votos (14 %) no estaba marcado o fue nulo. Sin embargo, los resultados fueron un llamado de alerta para otros sectores políticos.
En contexto: Consulta del Pacto Histórico: votó el 6,8 de los colombianos
Según el precandidato presidencial David Luna, la jornada deja un mensaje claro: “el Pacto sigue vivo. No podemos celebrar una derrota ni subestimar a quienes, a pesar del caos y la decepción, siguen organizados y movilizados. Este resultado tiene que ser un llamado de atención para todos los que creemos en la sensatez, en la democracia y en el futuro de Colombia”.
“Yo, que compito con ellos, no puedo tapar el sol con un dedo”, advirtió a su turno la senadora Angélica Lozano. En esa línea, el exministro Luis Felipe Henao, sostuvo que los comicios terminaron siendo un éxito político y organizativo.
“No solo reafirmó el liderazgo de Gustavo Petro dentro de la izquierda colombiana, sino que mostró la capacidad de articulación de un movimiento que logró convertir una consulta interna en una demostración nacional de fuerza electoral y disciplina política. Es una señal clara: la izquierda colombiana dejó de ser oposición marginal y se transformó en opción permanente de gobierno”, dijo.