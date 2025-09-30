¡Se les cayó la droga en Europa! Mientras hablaban de paz con el Gobierno, “los Shottas” movían cocaína para exportar

Mientras participan en una mesa de diálogos sociojurídicos con el Gobierno Nacional, “los Shottas” evolucionaron de ser una simple banda delincuencial urbana a una organización de crimen transnacional exportadora de cocaína.
Así quedó en evidencia tras un operativo en el que participaron la Policía de Colombia, la agencia Homeland Security Investigations de Estados Unidos y las autoridades de Países Bajos, en Europa.
Según el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, el trabajo conjunto permitió la incautación de 1,2 toneladas de melaza contaminada con cocaína.
El descubrimiento se realizó en el Puerto de Roterdam, en Países Bajos, uno de los principales terminales marítimos del Viejo Continente, empleado también por los narcos suramericanos para introducir sus cargamentos ilícitos en esa parte del mundo.