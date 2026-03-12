Impactante robo en Antioquia: ladrones perforaron un muro para saquear una joyería

La semana pasada en Rionegro, Oriente antioqueño, la comunidad quedó estupefacta por cómo varios ladrones hurtaron un establecimiento comercial del municipio, pues tal y como en una película, perforaron un muro para llegar a su anhelado objetivo: una joyería.

El robo tuvo lugar en el sector conocido como San Francisco, zona céntrica de esta localidad y diagonal al SENA, donde abunda la actividad comercial. De acuerdo con información preliminar, cuatro hombres aprovecharon las horas de la noche del pasado sábado 7 de marzo para perpetrar el crimen, y con el fin de acceder a la joyería destruyeron una pared de un parqueadero contiguo.

Uno de los puntos más llamativos y a la par, críticos, fue que esta banda de ladrones habría llegado a Rionegro días antes para hacer labores de vigilancia en la zona, y así determinar cuál o cuáles serían los lugares más idóneos para hurtar.

“Ingresó una llamada a nuestro centro de monitoreo y control sobre unos ruidos al interior de un parqueadero, e indicaron que al parecer había personas allí. Después llega el cuadrante de la Policía al sitio donde encuentran a un vigilante, quien les informa que fue intimidado por cuatro hombres. También les dijo que ellos estaban haciendo unas excavaciones hacia una joyería a través de ventosa, es decir, con elementos perforantes a gas. De inmediato se informa a la Sijín para la atención de los actos urgentes; sin embargo, los ladrones ya habían huido”, manifestó Hernán Cerón, subsecretario de Seguridad de Rionegro.