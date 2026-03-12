x

Impactante robo en Antioquia: ladrones perforaron un muro para saquear una joyería

Según las autoridades, el hurto fue cometido bajo la modalidad de ventosa con elementos a gas que facilitaron la perforación.

  • Imagen de referencia en el municipio de Rionegro. FOTO Santiago Olivares Tobón.
Santiago Yepes Vidal
hace 4 horas
bookmark

La semana pasada en Rionegro, Oriente antioqueño, la comunidad quedó estupefacta por cómo varios ladrones hurtaron un establecimiento comercial del municipio, pues tal y como en una película, perforaron un muro para llegar a su anhelado objetivo: una joyería.

El robo tuvo lugar en el sector conocido como San Francisco, zona céntrica de esta localidad y diagonal al SENA, donde abunda la actividad comercial. De acuerdo con información preliminar, cuatro hombres aprovecharon las horas de la noche del pasado sábado 7 de marzo para perpetrar el crimen, y con el fin de acceder a la joyería destruyeron una pared de un parqueadero contiguo.

Uno de los puntos más llamativos y a la par, críticos, fue que esta banda de ladrones habría llegado a Rionegro días antes para hacer labores de vigilancia en la zona, y así determinar cuál o cuáles serían los lugares más idóneos para hurtar.

“Ingresó una llamada a nuestro centro de monitoreo y control sobre unos ruidos al interior de un parqueadero, e indicaron que al parecer había personas allí. Después llega el cuadrante de la Policía al sitio donde encuentran a un vigilante, quien les informa que fue intimidado por cuatro hombres. También les dijo que ellos estaban haciendo unas excavaciones hacia una joyería a través de ventosa, es decir, con elementos perforantes a gas. De inmediato se informa a la Sijín para la atención de los actos urgentes; sin embargo, los ladrones ya habían huido”, manifestó Hernán Cerón, subsecretario de Seguridad de Rionegro.

Una vez se recopiló más información y se tomaron testimonios de los presentes en el lugar de los hechos, se hizo una trazabilidad por medio de las cámaras de seguridad que hay en la zona, y se determinó que estas cuatro personas tenían un vehículo guardado en otro parqueadero de donde salieron con destino a Medellín.

“Se coordina con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para precisar el lugar a donde llega el vehículo. Los investigadores solicitaron una orden de registro y allanamiento para ingresar al lugar. Una vez allí encuentran el vehículo en cuestión; si bien dan con algunas personas no hayan elementos, por eso no se pueden hacer capturas, simplemente se incautó el carro”, agregó el funcionario.

Días después y de acuerdo con la investigación que aún está en curso, al parecer hay otros dos vehículos involucrados, en los que los delincuentes, presuntamente, habrían escapado a Bogotá después de arribar a Medellín; hipótesis apuntan a que esta banda criminal vendría de la capital del país, y que su modus operandi se basa en visitar diferentes municipios, hacer un análisis de los establecimientos de gran valor y, después, cometer los hurtos.

Si bien se habla de que más locales de ese sector de Rionegro resultaron afectados, la Policía sólo tiene una denuncia de la dueña de la joyería.

“En este momento hay una sola denuncia referente al caso de la joyería por un monto de $1.500 millones. No hay más denuncias que conozcamos como autoridad administrativa”, concluyó.

Por el momento, se ha fortalecido el pie de fuerza en ese punto del municipio con el fin de evitar que algo similar ocurra en los días próximos; no obstante, la recomendación a los comerciantes es a implementar todas las medidas de seguridad posibles, no no solo para prevenir este tipo de hurtos, sino también para estar en la capacidad de informar de manera inmediata cualquier situación anómala a la que puedan verse expuestos.

