Cabaret en El Tesoro: dos horas de tango, ranchera y plancha para toda la familia

El evento hace parte de un proyecto de la cantante y presentadora Vivi Osorio.

    Durante el show, Vivi Osorio (en el centro) cuenta historias, baila y cambia de vestidos. Foto: cortesía.
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

13 y 14 de marzo, a las 7:00 p.m., el Teatro El Tesoro presentará Gran Salón Fiesta Cabaret, un espectáculo musical y escénico dirigido por Vivi Osorio. El montaje reúne a 33 artistas en escena y propone un recorrido por distintos géneros musicales populares a través de una estructura narrativa que combina música en vivo, danza y actuación.

El espectáculo hace parte del proyecto Gran Salón, una iniciativa que surgió hace aproximadamente 13 años y que funciona como un cabaret con diferentes formatos y montajes. Dentro de ese universo se han presentado obras como La historia de María y Tango y milonga. Gran Salón Fiesta Cabaret es el capítulo más reciente de esa propuesta.

El formato actual comenzó a desarrollarse el año pasado y fue presentado inicialmente en Bogotá. Para su llegada a Medellín, fue adaptado al formato teatral de El Tesoro, en una coproducción entre el proyecto Gran Salón y el escenario cultural. En total participan 45 personas en la producción, incluyendo artistas y equipo técnico.

El primer bloque está dedicado al tango, con una ambientación escénica específica y la participación del cantante invitado Tango Sónico. Posteriormente, se escenifica un segmento dedicado a la llamada música de plancha, con la participación de “El Juglar”.

El espectáculo continúa con un bloque de rancheras interpretadas junto a un mariachi en vivo y la participación del cantante H. García. La presentación concluye con un segmento dedicado a la salsa.

Vivi Osorio, cantante y bailarina, actúa como hilo conductor del montaje, enlazando los distintos géneros y presentando historias relacionadas con las canciones y sus contextos culturales. Durante el espectáculo realiza varios cambios de vestuario y participa en las escenas junto a los bailarines y músicos.

La banda en vivo, ocho bailarines, el mariachi y los artistas invitados integran el elenco que interpreta un repertorio compuesto por canciones ampliamente conocidas del tango, la música romántica, la ranchera y la salsa.

El espectáculo tiene una duración aproximada de dos horas. Las boletas tienen precios entre 80.000 y 140.000 pesos, con tarifas subsidiadas disponibles a través de Comfama, que incluyen entradas desde 20.000 pesos. La dirección general está a cargo de Dario Silva, la producción general de María Alejandra Gómez y la dirección coreográfica de Dany Tribal.

