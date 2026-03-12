x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Alemania, Noruega y Reino Unido firmaron acuerdo para luchar contra la deforestación en Colombia, ¿en qué consiste?

Con la mirada puesta en 2030, Colombia y sus socios europeos sellan un acuerdo de “tercera generación” que busca no solo frenar la tala, sino convertir la protección del bosque en modelo de negocio sostenible y legal.

  • Colombia implementará un ambicioso paquete de acciones intersectoriales y fortalecerá la gobernanza de los grupos étnicos en sus territorios. FOTO: Colprensa
    Colombia implementará un ambicioso paquete de acciones intersectoriales y fortalecerá la gobernanza de los grupos étnicos en sus territorios. FOTO: Colprensa
  • Alemania, Noruega y el Reino Unido aportarán cerca de 300 millones de dólares, principalmente a través de pagos basados en los resultados de reducción de la deforestación. FOTO: Archivo El Colombiano
    Alemania, Noruega y el Reino Unido aportarán cerca de 300 millones de dólares, principalmente a través de pagos basados en los resultados de reducción de la deforestación. FOTO: Archivo El Colombiano
Colprensa
hace 4 horas
bookmark

Colombia, Alemania, Noruega y Reino Unido sellaron este jueves 12 de marzo la nueva Declaración Conjunta de Intención (DCI) para fortalecer la protección de los bosques y continuar la cooperación internacional para reducir la deforestación en el país.

Le puede interesar: Justo a tiempo: culminó la limpieza de 14 soterrados en Medellín ante la llegada de la primera temporada de lluvias

Esta firma, realizada este jueves tras una reunión, marcará el inicio de la tercera fase de esta alianza, que se extenderá hasta 2030 y reafirma la cooperación de larga data entre los países socios en la protección de los bosques colombianos.

Y es que la tercera parte del acuerdo prioriza la reducción de la deforestación, las estrategias de restauración, la economía de la biodiversidad y el fortalecimiento del monitoreo y la gobernanza forestal.

Alemania, Noruega y el Reino Unido aportarán cerca de 300 millones de dólares, principalmente a través de pagos basados en los resultados de reducción de la deforestación. FOTO: Archivo El Colombiano
Alemania, Noruega y el Reino Unido aportarán cerca de 300 millones de dólares, principalmente a través de pagos basados en los resultados de reducción de la deforestación. FOTO: Archivo El Colombiano

Además, contempla la coordinación institucional para enfrentar los delitos ambientales, la cooperación transfronteriza y el desarrollo de un marco normativo para la reglamentación del mercado de carbono.

“Lo que estamos defendiendo con la lucha contra la deforestación son territorios vivos. Son comunidades que han decidido transitar hacia economías sostenibles, acuerdos sociales que están funcionando y una presencia estatal que dejó de ser episódica para convertirse en acompañamiento permanente”, sostuvo.

“Estos resultados nos demuestran que cuando la política pública se construye con las comunidades y no sobre ellas, los bosques permanecen en pie”, señaló Irene Vélez Torres, ministra (e) de Ambiente.

Vélez destacó que Alemania, Noruega y el Reino Unido, conocidos como el grupo ‘GNU’ por sus siglas en inglés, han sido durante años los principales socios internacionales de Colombia en la protección de los bosques, financiando diversos programas y proyectos, entre ellos el programa Visión Amazonía del Ministerio de Ambiente.

Durante la firma de la Declaración, la embajadora de Alemania en Colombia, Martina Klumpp, destacó que “la deforestación de la Amazonía y la consiguiente aceleración del cambio climático nos afectan a todos. Por ello, Alemania se compromete con la protección de los bosques colombianos”, detalló.

Y agregó que “durante 10 años, la DCI ha demostrado ser un instrumento muy eficaz de cooperación internacional. Con la firma de hoy, Alemania reafirma su compromiso continuo”, concluyó la embajadora.

También le puede interesar: Pérdida de bosques en Colombia se incrementó en 48,5 % entre 2023 y 2024: informe

Temas recomendados

Ciencia
Investigación
Medio ambiente
Deforestación
Naturaleza
Eventos
Internacional
Política
Presidencia
Redes sociales
Virales
Población
Ministerio de Ambiente
Relaciones internacionales
Diplomacia
Gobierno Nacional
Comunidad
Reunión
Ecosistema
Comunicado
ayuda
Colombia
Europa
Alemania
Suramérica
Reino Unido
Noruega
Irene Vélez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida