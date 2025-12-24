Senado convocó sesión extraordinaria y hará control político al decreto de emergencia económica del Gobierno

El Senado de la República convocó a una sesión extraordinaria para este viernes 26 de diciembre, en medio del choque institucional entre el Congreso y el Gobierno nacional por la declaratoria de emergencia económica.
La citación busca avanzar en la aprobación de ascensos militares y abrir el camino para un control político a los decretos expedidos por el Ejecutivo bajo el estado de excepción.
En contexto: ¿Por qué Petro pasó de presumir “la cuarta mejor economía” a declarar emergencia económica en tan solo 7 días?
El anuncio fue hecho por el presidente del Senado, Lidio García Turbay, quien defendió la autonomía del Legislativo frente a lo que considera intentos del Gobierno de limitar su función de control.
A través de X, García cuestionó la postura de los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Trabajo, Antonio Sanguino, al señalar que ahora, desde el Ejecutivo, “buscan condicionarla”.
“El artículo 215 de la Constitución no prohíbe convocar sesiones extraordinarias para ejercer control político mientras se espera el informe motivado. Las reacciones apresuradas de estos funcionarios generan legítimos interrogantes sobre lo que intentan evitar. El Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados. Nuestra autonomía permanece intacta”, afirmó.