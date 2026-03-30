Evite multas en Semana Santa: la señal de tránsito que debe conocer

Con la llegada de la Semana Santa, millones de colombianos se preparan para viajar por carretera hacia distintos destinos turísticos y religiosos del país. En medio del aumento del flujo vehicular, las autoridades han reiterado la importancia de conocer y respetar la señalización vial, especialmente aquella que puede orientar a los conductores en trayectos poco familiares.
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Una de las señales que toma relevancia en esta época es la SI-20 Iglesia, un elemento informativo que puede pasar desapercibido, pero que resulta útil para quienes se desplazan hacia lugares de celebración religiosa durante estos días.