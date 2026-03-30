Evite multas en Semana Santa: la señal de tránsito que debe conocer

Con la llegada de la Semana Santa, millones de colombianos se preparan para viajar por carretera hacia distintos destinos turísticos y religiosos del país. En medio del aumento del flujo vehicular, las autoridades han reiterado la importancia de conocer y respetar la señalización vial, especialmente aquella que puede orientar a los conductores en trayectos poco familiares. Lea aquí: Moteros se unirán en una rodada en Bogotá para salvar vidas con la donación de sangre Una de las señales que toma relevancia en esta época es la SI-20 Iglesia, un elemento informativo que puede pasar desapercibido, pero que resulta útil para quienes se desplazan hacia lugares de celebración religiosa durante estos días.

¿Qué indica la señal azul con una iglesia (SI-20)? Es una señal informativa que orienta a los conductores sobre la ubicación de centros religiosos. Puede indicar la dirección a seguir o la distancia restante (en kilómetros) para llegar al lugar de culto. ¿Cuáles son las señales de tránsito más importantes en Semana Santa? Además de las informativas (azules), son vitales las reglamentarias (rojas) como “Pare” y “Prohibido adelantar”, y las preventivas (amarillas) que advierten sobre curvas peligrosas o zonas de derrumbe comunes en la geografía colombiana. ¿Qué pasa si no respeto la señalización de velocidad? El incumplimiento de los límites de velocidad mínima y máxima conlleva sanciones económicas y, lo más grave, aumenta exponencialmente el riesgo de accidentes fatales durante temporadas de alta congestión vehicular.

Esta señal tiene como función indicar la ubicación, dirección o distancia hacia una iglesia, oratorio o centro de oración. En algunos casos, cuando está instalada justo en el lugar señalado, puede incluir información adicional como los horarios de los oficios religiosos mediante placas complementarias.

Señal SI-20 Iglesia, importante a tener en cuenta durante la Semana Santa.

Su presencia es habitual en corredores viales que conectan con municipios o zonas de interés religioso, sobre todo en temporadas como Semana Santa, cuando aumenta la movilidad hacia estos destinos por motivos de turismo, tradición o fe. Además de esta señal, en los últimos meses el país ha implementado actualizaciones en su Manual de Señalización Vial, con el objetivo de mejorar la seguridad y brindar información más clara a todos los actores en la vía. Entre los cambios se incluyen nuevas señales reglamentarias con restricciones específicas para ciertos tipos de vehículos, ajustes en señales preventivas relacionadas con el estado de la vía y la presencia de usuarios vulnerables, así como nuevas señales para ciclistas, peatones y vehículos eléctricos. Le puede interesar: ¿Va a viajar esta Semana Santa? Estas serían las 10 ciudades con los hoteles más llenos También se reforzó la señalización en túneles y zonas de obra, y se incorporaron semáforos especiales para ciclistas y temporizadores para peatones. Estas modificaciones buscan facilitar la lectura de la vía y reducir el riesgo de siniestros, especialmente en temporadas de alta circulación.

Señales de tránsito en la glorieta de San Juan con la avenida del Ferrocarril. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero.

Más allá de la señal SI-20, las autoridades recuerdan que existen otras señales clave que los conductores deben tener presentes en sus desplazamientos de Semana Santa. Entre ellas están las señales reglamentarias de color rojo, que indican prohibiciones, obligaciones o restricciones y cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones de tránsito. Siga leyendo: No solo será en Medellín: levantan el pico y placa en los 10 municipios del Valle de Aburrá durante Semana Santa También sigue siendo fundamental respetar señales como Pare, que obliga a detener completamente el vehículo antes de continuar, o Prohibido adelantar, que advierte sobre zonas donde no es seguro realizar maniobras de sobrepaso. A esto se suman las señales de velocidad máxima y mínima, diseñadas para establecer rangos seguros de circulación según las condiciones de la vía. Las autoridades insisten en que el respeto por la señalización, junto con una conducción preventiva, es determinante para evitar accidentes y garantizar desplazamientos más seguros durante una de las temporadas de mayor movilidad en las carreteras del país

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