Sellaron Before Club, la discoteca donde Jaime Esteban Moreno estuvo antes de golpiza mortal en Halloween

Las autoridades sellaron en la madrugada de este sábado, 8 de noviembre, Before Club, la discoteca en la que estuvo el estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno antes de morir a causa de una brutal golpiza por la que hasta ahora hay un solo capturado.
El cierre temporal del establecimiento, cuyos dueños son la representante a la Cámara María del Mar Pizarro y su pareja, se habría dado en medio de un operativo de inspección, vigilancia y control de la Policía Metropolitana de Bogotá, las secretarías de Salud y Gobierno, el Cuerpo de Bomberos y la alcaldía de la localidad de Chapinero.
Siga leyendo: ¿María del Mar Pizarro tendría un conflicto de interés por su participación en mesas técnicas de la Ley de la Noche?
La discoteca estará cerrada por tres días luego de que las entidades encontraran irregularidades sanitarias en el lugar, lo que no permitiría prestar sus servicios. Al parecer, las autoridades hallaron heces de rata bajo un electrodoméstico.
Tras conocerse la medida, Andrés Solano Bautista, pareja de la congresista y también dueño del establecimiento, le aseguró a Infobae que la medida fue desproporcionada porque “en un edificio de 4.500 metros cuadrados de siete pisos, en solo un piso debajo de una nevera encontraron un poquitico de popó de ratón”.