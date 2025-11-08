Sellaron Before Club, la discoteca donde Jaime Esteban Moreno estuvo antes de golpiza mortal en Halloween

Las autoridades sellaron en la madrugada de este sábado, 8 de noviembre, Before Club, la discoteca en la que estuvo el estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno antes de morir a causa de una brutal golpiza por la que hasta ahora hay un solo capturado. El cierre temporal del establecimiento, cuyos dueños son la representante a la Cámara María del Mar Pizarro y su pareja, se habría dado en medio de un operativo de inspección, vigilancia y control de la Policía Metropolitana de Bogotá, las secretarías de Salud y Gobierno, el Cuerpo de Bomberos y la alcaldía de la localidad de Chapinero. Siga leyendo: ¿María del Mar Pizarro tendría un conflicto de interés por su participación en mesas técnicas de la Ley de la Noche? La discoteca estará cerrada por tres días luego de que las entidades encontraran irregularidades sanitarias en el lugar, lo que no permitiría prestar sus servicios. Al parecer, las autoridades hallaron heces de rata bajo un electrodoméstico. Tras conocerse la medida, Andrés Solano Bautista, pareja de la congresista y también dueño del establecimiento, le aseguró a Infobae que la medida fue desproporcionada porque “en un edificio de 4.500 metros cuadrados de siete pisos, en solo un piso debajo de una nevera encontraron un poquitico de popó de ratón”.

De acuerdo con Solano, toda la documentación del establecimiento estaba en regla, por lo que no fueron sorprendidos por las autoridades, quienes, a su juicio, terminaron sancionándolos por un detalle menor. “Por las denuncias que teníamos en los noticieros, denuncias no sustentadas sobre venta de drogas, que el edificio se iba a caer, que teníamos riesgo estructural, sobre que no teníamos los espacios para el aforo que habíamos declarado, no teníamos la salida de emergencias. Entonces, cuando llegaron, teníamos todo eso, así que no nos pudieron hacer sellamiento por nada de esas cosas”, dijo el hombre. Solano insistió en que la discoteca tiene “todas las certificaciones”, en regla, en especial las relacionadas con el aforo, pero aun así los sellaron. “Los papeles de la Alcaldía estaban todos completos, pero nos suspendieron”, agregó.

Before Club y el caso Jaime Esteban Moreno

En ese establecimiento nocturno se llevó a cabo la popular fiesta de Halloween de Relaja La Pelvis, organizada por la facultad de diseño de la Universidad de Los Andes y a la cual asistió Jaime Esteban Moreno, estudiante de ingeniería de la misma institución. El joven de 20 años fue víctima de una golpiza mortal minutos después de salir del lugar en la madrugada del 31 de octubre. Por este caso, la discoteca estuvo en medio de la polémica, pues no habían suministrado los videos de las cámaras de seguridad para determinar qué había ocurrido al interior del lugar que hubiese motivado la muerte del joven a manos de cuatro personas que también asistieron a la misma fiesta.