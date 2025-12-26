x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Estaban cebados: capturaron a ladrones que habían robado 20 veces en D1

Los hombres simulaban comprar algún producto y al momento de pagar amenazaban a la registradora con arma de fuego.

  • Alias “Arete” y “Mandíbula” son señalados de participar en repetidos hurtos en supermercados D1. FOTO: FISCALÍA
    Alias “Arete” y “Mandíbula” son señalados de participar en repetidos hurtos en supermercados D1. FOTO: FISCALÍA
El Colombiano
El Colombiano
26 de diciembre de 2025
bookmark

En un operativo conjunto entre La Alcaldía de Medellín, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y una cadena de supermercados, logró la captura de los presuntos responsables de una seguidilla de atracos que venía afectando a esta empresa, con pérdidas superiores a $300 millones.

Lea también: Era el terror del D1 en Medellín: les robó 40 veces y tenía casa por cárcel

Estos hombres ingresaban a los establecimientos comerciales y simulaban comprar algún producto y al momento de pagar, al parecer, amenazaban con arma de fuego a los empleados y sacaban el dinero de la caja registradora. En otras ocasiones esperaban en motocicleta a las afueras de los locales mientras otras personas cometían el hurto.

Según la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), los hechos ocurrieron entre julio de 2024 y noviembre de 2025, en diferentes locales de un almacén de cadena, ubicados en Medellín y Bello (Antioquia).

Como resultado de las actuaciones, se materializó la captura y notificación por orden judicial de dos personas señaladas de liderar los robos.

Se trata de alias ‘Arete’ de 27 años, quien ya había sido capturado en flagrancia, tras resultar lesionado durante un atraco a una de las tiendas de esta cadena de supermercados en el sector Zamora, y alias ‘Mandíbula’ de 22 años.

Ambos son requeridos por los delitos de hurto calificado y agravado, así como porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con la investigación, estos sujetos estarían implicados en cerca de 200 eventos de atraco, caracterizados por el uso de armas de fuego y un alto nivel de violencia.

Según la Fiscalía, ‘Mandíbula’ habría participado en 20 hurtos y ‘Aretes’ en 8. En estos eventos, al parecer, se apoderaron de una cuantía superior a los $32 millones.

Siga leyendo: Alerta en hospitales de Antioquia por presunta banda dedicada a robar equipos médicos

No es la primera vez, que las autoridades capturan a ladrones especialistas en hurtos a supermercados. Por ejemplo, hace un año capturaron a Davinson Flórez Laverde, señalado de robar en estos almacenes cerca de 40 veces. Sin embargo, al momento de ser capturado, ese hombre ya estaba cumpliendo una pena de casa por cárcel, precisamente por robr supermercados.

