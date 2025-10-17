Controladores aéreos denuncian deterioro en la infraestructura y “riesgos críticos” para el país, ¿quién responde?

El debate sobre la seguridad aérea en Colombia se intensificó tras una carta enviada al presidente Gustavo Petro por la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo, en la que advierten que la situación en la Aerocivil se ha vuelto “crítica” por el deterioro de la infraestructura, la falta de personal y el mal manejo del recurso humano. Según los controladores, el escenario actual representa “un riesgo inaceptable ”pagara la seguridad operativa y la conectividad del país.
“La suerte no puede seguir siendo un factor dentro de la seguridad aérea, y que las medidas adoptadas por la actual administración, lejos de corregir los problemas estructurales, han derivado en acciones de carácter represivo y de persecución sindical, como si la restricción del ejercicio legítimo de la representación gremial constituyera una solución a los serios déficits operativos denunciados ante los órganos de control y ante su propio despacho”, se lee en el documento presentado al mandatario.