50 millones de pesos de recompensa para encontrar a la médica secuestrada en Valle del Cauca

Una recompensa de $50 millones de pesos ofreció la Gobernación de Valle del Cauca por información que ayuda a esclarecer un secuestro que tiene adolorida a la comunidad valluna.

Se trata del rapto de Daniela Hernández Montoya, médica del Hospital Centenario, a quien un grupo armado secuestró en la tarde de este jueves en el municipio de Sevilla, cuando recogía a sus dos hijos menores de edad en la salida del colegio.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, los delincuentes los obligaron a subir a una camioneta Toyota blanca, y posteriormente soltaron a los niños de 4 y 8 años, quienes ya fueron recuperados por la Policía.

Este viernes se realizó un consejo de seguridad en Sevilla, en el que no solo se decidió asignar la recompensa, sino conformar un equipo especial de investigadores para seguirle el rastro a los secuestradores.