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Hombres armados secuestraron a Alfredo Guzmán, hijo del exalcalde de Tame, Arauca

El caso ya es atendido por unidades especializadas del Gaula de la Policía y del Ejército, que activaron un operativo de reacción en la zona tras conocerse el secuestro.

  • Alfredo Iván Guzmán, secuestrado en Arauca. Foto: Colprensa y redes sociales
    Alfredo Iván Guzmán, secuestrado en Arauca. Foto: Colprensa y redes sociales
El Colombiano
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hace 2 horas
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Alfredo Iván Guzmán Barbacel, de 33 años e hijo del exalcalde de Tame Alfredo Iván Guzmán Tafur, fue secuestrado por hombres armados en ese municipio del departamento de Arauca.

El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes en el barrio Villa Maestro, cuando la víctima regresaba a su vivienda luego de compartir con otras personas. En ese momento habría sido interceptado por varios sujetos armados que lo obligaron a subir a un vehículo y escaparon hacia un destino aún desconocido.

Las primeras hipótesis apuntan a que los captores habrían salido por el corredor vial entre Tame y Rondón, mientras unidades del Gaula activaron operativos de búsqueda y verificación para intentar ubicar al joven.

En esta zona del departamento tienen influencia estructuras armadas del ELN y facciones disidentes de las Farc.

En desarrollo.

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