Salvatore Mancuso no podrá residir en Córdoba y otros ocho departamentos de Colombia

La Corte Suprema de Justicia confirmó la restricción en primera instancia del exjefe paramilitar para vivir en nueve departamentos del país.

  • Salvatore Mancuso reside en Bogotá tras su regreso a Colombia luego de haber estado extraditado en Estados Unidos. Foto: AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

25 de noviembre de 2025
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la prohibición existente en contra del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso para residir o entrar libremente a varios territorios de Colombia donde hay registros de víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El alto tribunal rechazó los argumentos presentados por la defensa de Mancuso que alegó un arraigo hacia la región de Córdoba y denunció la imposibilidad de reunirse con su familia, como si fuera, según la defensa del excabecilla de las AUC, un “destierro” indefinido.

Lea también: Balearon a sobrino del exparamilitar Cuco Vanoy dentro de un carro en La Iguaná, Medellín

Por unanimidad, los magistrados de la Sala dejaron en firme la decisión de una juez de ejecución de penas de Justicia y Paz para que Mancuso solo ingrese a ciertas regiones del país mediante autorización judicial. El tribunal consideró que esta medida es proporcional y protege los derechos de las víctimas.

¿A qué departamentos no podrá movilizarse Salvatore Mancuso?

El exjefe paramilitar, que pagó condena en Estados Unidos y que actualmente reside en Bogotá luego de su regreso al país, pidió volver a Montería, Córdoba, por motivos de salud.

Sin embargo, con la ratificación de la Corte Suprema y teniendo en cuenta la decisión en primera instancia de la magistrada Alexandra Valencia Molina de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, son nueve los departamentos a los que el exparamilitar deberá presentar una autorización de una autoridad judicial o participar en actos de perdón debidamente autorizados.

Las regiones donde no puede ingresar Mancuso son: Córdoba, Bolívar, Sucre, Atlántico, César, Magdalena, La Guajira y Norte de Santander, además de Antioquia. En este último no puede entrar a los municipios de Apartadó, Arboletes, Ituango, Necoclí y San Pedro de Urabá, pues en estas zonas hubo alta influencia de las AUC.

Mancuso se encuentra en Colombia designado como gestor de paz, nombramiento que fue oficializado el pasado mes de octubre cuando el excabecilla paramilitar publicó una foto en sus redes con la directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez y la emblemática paloma de la paz ubicada en la Casa de Nariño.

Siga leyendo: Exjefe paramilitar Salvatore Mancuso fue recibido en Casa de Nariño para oficializar su rol como gestor de paz

