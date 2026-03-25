Si tuvo que sacar plata de su bolsillo para salud, le puede pedir reembolso a su EPS

La Defensoría del Pueblo reiteró que los afiliados a las entidades promotoras de salud (EPS) tienen la posibilidad de reclamar la devolución de dinero cuando deban cubrir gastos médicos con recursos propios debido a fallas en la prestación del servicio. Este derecho, subrayó la entidad, está respaldado por normas vigentes y por decisiones de la Corte Constitucional.
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De acuerdo con la Defensoría, este mecanismo aplica dentro del sistema de salud en situaciones en las que los usuarios pagan consultas, medicamentos, exámenes, procedimientos o incluso transporte por problemas atribuibles a la atención brindada por las EPS.
La entidad explicó que esta garantía se fundamenta en la Ley 1751 de 2015, que establece que los servicios de salud deben prestarse de manera oportuna, accesible, continua, integral y con calidad. En ese sentido, cuando estas condiciones no se cumplen, los usuarios pueden exigir la devolución de los gastos asumidos.