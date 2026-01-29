SOS de pacientes de Nueva EPS: protestas en Bogotá y Tuluá por problemas de atención

La situación de los pacientes de la Nueva EPS sigue en el peor de los escenarios. No solo está a ciegas con su realidad financiera, sino que además tiene deudas con hospitales y clínicas, que pasan por los miles de millones, y a sus afiliados no les está quedando otra que recurrir a la manifestación ciudadana para ver si les llegan sus medicamentos y les dan sus citas médicas.
Mientras el Ministerio de Salud dedicó cinco páginas a intentar desacreditar el artículo periodístico publicado por la revista médica British Medical Journal, atacando al periodista que lo escribió y a las fuentes que consultó para ello, un grupo de madres desesperadas en Tuluá (Valle del Cauca) tuvieron que hacer bulla en un punto de entrega de medicamentos porque las tuvieron horas esperando.
“Esperando desde las 2 de la tarde que no entregaran unos medicamentos, que en acta quedó firmada el lunes (...). Y nos vieron la cara a todas porque no las trajeron. Niños que están convulsionando en casa y que nosotras, aquí como madres, estamos aquí esperando a que nos entreguen los medicamentos”, relató una mujer en un video que fue compartido en redes sociales.