Fiebre amarilla: Minsalud priorizó grupos de personas para el refuerzo de la vacuna

El Ministerio de Salud expidió la Circular Externa No. 001 de 2026, con la que establece orientaciones de vacunación contra la fiebre amarilla. Allí, se indica la aplicación de una dosis de refuerzo solo para personas que vivan en zonas de riesgo o que planeen viajar a ellas, en el caso de que hayan pasado más de diez años desde su última inoculación.
En ese sentido, recomendaron la aplicación de una dosis de refuerzo en las personas que residan o viajen a los municipios de Cunday, Villarrica, Icononzo, Purificación, Prado, Dolores, Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco, en el departamento del Tolima, siguiendo los lineamientos establecidos por esa entidad.