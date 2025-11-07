Minsalud insiste en que reforma sí tiene aval fiscal, pero es un análisis de impacto

El Ministerio de Salud empezó la operación ‘chancleta’ a la Comisión Séptima del Senado de la República, en donde la reforma al sistema espera por tener su tercer debate. La semana pasada la discusión quedó estancada tras aprobar una solicitud de aplazamiento, según senadores de oposición, hasta que haya aval fiscal que garantice que haya recursos para implementarla.
Esa cartera indicó en un comunicado de prensa que el Ministerio de Hacienda presentó ante esa comisión un concepto favorable para la implementación del proyecto y señaló que esa corporación “ha planteado múltiples excusas para dilatar el debate”, por lo cual “su trámite no ha avanzado”.
En ese sentido, señalaron que “sí se cuenta con el aval fiscal para la aprobación de la reforma a la salud en varias oportunidades”, en referencia a que lo presentaron cuando se radicó la reforma, en septiembre de 2024; cuando se incorporaron ajustes hechos en la Cámara de Representantes, como nuevas fuentes de financiación y progresividad en algunas sendas de gasto, en mayo de 2025; así como cuando inició la actual legislatura, en julio pasado.