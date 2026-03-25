La realidad del cáncer de colon y de recto en Colombia: en 2022 hubo 2.286 muertes

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Colon y Recto, que se conmemora el 31 de marzo, el Instituto Nacional de Cancerología (INC) hizo un llamado a la ciudadanía, al personal de salud y a las familias para fortalecer las acciones de prevención y detección temprana de esta enfermedad.
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La entidad advirtió sobre la importancia de reconocer los signos de alerta y acudir oportunamente a los servicios médicos, teniendo en cuenta que el cáncer colorrectal es una de las patologías oncológicas con mayor impacto tanto a nivel global como nacional.