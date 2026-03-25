La realidad del cáncer de colon y de recto en Colombia: en 2022 hubo 2.286 muertes

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Colon y Recto, que se conmemora el 31 de marzo, el Instituto Nacional de Cancerología (INC) hizo un llamado a la ciudadanía, al personal de salud y a las familias para fortalecer las acciones de prevención y detección temprana de esta enfermedad. Le puede interesar: ¿Cómo prevenir y diagnosticar el cáncer de colon? Le contamos. La entidad advirtió sobre la importancia de reconocer los signos de alerta y acudir oportunamente a los servicios médicos, teniendo en cuenta que el cáncer colorrectal es una de las patologías oncológicas con mayor impacto tanto a nivel global como nacional.

De acuerdo con cifras de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, a través del informe GLOBOCAN 2022, este tipo de cáncer se posiciona entre los de mayor carga en el mundo. Durante ese año se diagnosticaron más de 1,9 millones de casos nuevos. El mismo reporte señala que en 2022 se registraron más de 900.000 muertes asociadas a esta enfermedad, lo que lo consolida como el tercer cáncer más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer a nivel mundial.

En Colombia, la situación también es preocupante. Según las estimaciones más recientes, el cáncer de colon registró cerca de 4.142 casos nuevos y causó alrededor de 2.286 muertes, lo que evidencia su impacto en la salud pública del país.

Ante este panorama, el INC reiteró la necesidad de intensificar las estrategias de educación, prevención y diagnóstico oportuno en toda la población, con el fin de reducir la incidencia y mortalidad asociadas a esta enfermedad. La entidad destacó que adoptar hábitos de vida saludables es fundamental para disminuir el riesgo. Entre las recomendaciones se incluyen mantener una alimentación balanceada, realizar actividad física de manera regular y evitar factores de riesgo asociados.

Asimismo, insistió en la importancia de someterse a pruebas de detección temprana, las cuales permiten identificar lesiones o cambios en etapas iniciales, aumentando significativamente las posibilidades de un tratamiento efectivo.