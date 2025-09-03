Estos son los interventores que están manejando EPS intervenidas por Gobierno Petro

Actualmente, el Gobierno del presidente Gustavo Petro es el responsable de la salud de 22,8 millones de colombianos. Ese número corresponde a la cantidad de afiliados de las ocho entidades promotoras de salud (EPS) que están bajo medida de intervención forzosa para administrar. Esto quiere decir que concentran el 43,5 % de la población.
Sanitas (con 5,6 millones de afiliados) también fue intervenida en abril de 2024, pero un fallo de tutela de la Corte Constitucional de junio pasado tumbó esa acción por considerar que se vulneró el derecho al debido proceso.
Cada que la Superintendencia de Salud interviene una EPS, nombra un agente interventor. Esa persona se encarga de manejarla y de intentar recuperarla. Lo anterior es porque cuando se toma esa decisión es porque la aseguradora pasa por un mal momento financiero y de indicadores de satisfacción de sus afiliados.
Le puede interesar: Supersalud anunció que comenzó el proceso de entrega de Sanitas EPS a sus propietarios; ¿qué se viene?
Así las cosas, por estos días hay ocho interventores a cargo de esa tarea en las aseguradoras Nueva EPS (10,8 millones de afiliados), Coosalud (3,1 millones), Servicio Occidental de Salud (0,75 millones), Famisanar (2,9 millones), Savia Salud (1,6 millones), Asmet Salud (1,8 millones), Emssanar (1,7 millones) y Capresoca (0,17 millones).
EL COLOMBIANO presenta una radiografía de los perfiles de estos funcionarios. Todos tienen experiencia en el sector salud, algunos llegaron en medio de señalamientos y la mayoría tuvieron paso por las administraciones de izquierda en Bogotá.