Procuraduría suspendió por tres meses a agente interventor de Asmet Salud; ¿por qué?

La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses al agente especial interventor de Asmet Salud EPS, Lain Eduardo López Martínez, por el presunto deterioro de la prestación del servicio de salud a sus usuarios. También ordenó la apertura de una investigación formal contra cinco de sus antecesores tras evidenciar, a través de visitas preventivas, un presunto deterioro sistémico en la prestación del servicio y una grave afectación a la sostenibilidad financiera de esta entidad.
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Estas investigaciones se dirigen contra los interventores desde 2023, quienes son Luis Carlos Gómez Núñez, Rafael Joaquín Manjarrés González, Javier Ignacio Cormane Fandiño, Gloria Libia Polanía Aguillón y Raúl Andrés Munévar.
La delegada para la Vigilancia Administrativa busca esclarecer si los funcionarios públicos incumplieron con sus obligaciones, debido a que, al parecer, se incrementaron las peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias (PQRS), acciones de tutelas e incidentes de desacato durante la intervención forzosa administrativa de la EPS.