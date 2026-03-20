Camacol anunció que demandará decreto del Gobierno que sube aranceles al acero en un 35%

El sector constructor volvió a encender las alarmas. En medio de un panorama ya golpeado por el aumento en tasas de interés y el alza del salario mínimo, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) anunció que demandará el decreto del Gobierno Nacional que eleva los aranceles a importaciones de acero y otros insumos clave, al considerar que la medida presionará aún más los costos de la vivienda en el país.
El anuncio lo hizo Guillermo Herrera, presidente del gremio, durante el Foro Económico Sectorial realizado este 19 de marzo en Plaza Mayor, en Medellín, donde advirtió que “la decisión carece de soporte técnico y podría agravar la desaceleración del sector”.
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