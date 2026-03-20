Hasta en Peque se podrá coger Uber: la aplicación llegará a los 125 municipios de Antioquia

Si se encuentra en cualquier municipio de Antioquia, incluso el rincón más recóndito y de difícil acceso, tendrá la opción de movilizarse en Uber. Así lo anunció la aplicación, que está buscando conductores para ampliar su cobertura más allá del área metropolitana y algunos municipios del Oriente antioqueño. La iniciativa de la empresa que maneja esta aplicación es poder prestar un servicio integral dentro de los territorios, bien sea para quienes lo hagan internamente como para quienes deseen transportarse entre municipios.

Para poder lograr tener este servicio en lo 125 municipios de Antioquia, desde Uber anunciaron que están haciendo el registro de conductores de carro, taxi y moto para prestar servicios de Uber Tax, Uber Economy y Uber Moto. “Con la llegada de la app de Uber a las subregiones, se abren oportunidades para que más colombianos puedan generar ganancias de forma flexible, usando la tecnología como aliada”, expresó Ángela Mendoza, gerente general de Uber en Colombia. Entérese: Así viven los conductores de Uber en Colombia: 85% tiene deudas y solo 36% cotiza a pensión Agregó al respecto que “La apertura del registro en Antioquia nos permite conectar a quienes buscan una fuente adicional de ganancias con una app que ya forma parte del día a día de millones de personas en el país y el mundo”

¿Cuándo comienza a operar?

Si fuera por Uber, hoy mismo estaría prestando servicio en cada uno de los municipios. Pero para ello es clave que haya con quién prestar el servicio, por lo que ya están abiertas las inscripciones para poder poner a trabajar a los vehículos. Los conductores interesados en todo Antioquia pueden postular su carro, moto o taxi en este link y debe cumplir una serie de exigencias para poder ser habilitado para prestar servicio a través de esta plataforma. Le puede interesar: El fallido veto a Uber y Didi y otras movidas del Gobierno Petro de cara a elecciones Los interesados en hacerlo en Uber Economy deberán tener un vehículo de cuatro puertas y con cuatro puestos para los pasajeros. Además, debe estar en perfecto estado estético y mecánico y que su conductor tenga el Soat vigente y la licencia categoría B al día. Para el caso de las motos, quien postule el vehículo debe tener 18 años o más, tener el vehículo con el Soat al día y contar con una licencia para categoría A: