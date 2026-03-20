Hasta en Peque se podrá coger Uber: la aplicación llegará a los 125 municipios de Antioquia

Si se encuentra en cualquier municipio de Antioquia, incluso el rincón más recóndito y de difícil acceso, tendrá la opción de movilizarse en Uber. Así lo anunció la aplicación, que está buscando conductores para ampliar su cobertura más allá del área metropolitana y algunos municipios del Oriente antioqueño.
La iniciativa de la empresa que maneja esta aplicación es poder prestar un servicio integral dentro de los territorios, bien sea para quienes lo hagan internamente como para quienes deseen transportarse entre municipios.