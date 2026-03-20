La nueva camiseta de Colombia desata polémica: ¿diseño innovador o error total?

La presentación de la nueva camiseta visitante de la Selección Colombia, de la mano de adidas y la Federación Colombiana de Fútbol, no pasó desapercibida. Lo que debía ser un lanzamiento cargado de identidad y orgullo de cara al Mundial de 2026 terminó desatando una ola de polémica entre los aficionados.

Bajo el concepto “Desde nuestros mares emerge la nueva camiseta de La Sele”, la marca apostó por un diseño inspirado en los océanos Pacífico y Caribe. La prenda combina una base azul profunda con patrones en tonos turquesa que evocan el movimiento del agua, acompañados de detalles en verde en el cuello, hombros y mangas.

Sin embargo, la propuesta estética no logró convencer a todos. Apenas minutos después de su presentación, las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y comparaciones que rápidamente marcaron la conversación. La crítica más viral fue también la más inesperada: cientos de usuarios aseguraron que el diseño recuerda al tapizado de las sillas de buses intermunicipales, una asociación que desató todo tipo de reacciones.

El debate creció rápidamente. Para un sector de la hinchada, la camiseta resulta “recargada” y poco representativa de la identidad nacional. La ausencia de los colores tradicionales como protagonistas generó cuestionamientos sobre si realmente el diseño logra conectar con lo que significa la Selección Colombia.