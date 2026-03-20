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La nueva camiseta de Colombia desata polémica: ¿diseño innovador o error total?

La nueva camiseta visitante de la Selección Colombia fue presentada y, en cuestión de minutos, desató una ola de críticas y memes. Entre cuestionamientos por su diseño y dudas sobre la identidad que representa, el uniforme ya genera más debate que consenso.

  • Jhon Arias con la camiseta nueva de la Selección. FOTO FCF Y ADIDAS
    Jhon Arias con la camiseta nueva de la Selección. FOTO FCF Y ADIDAS
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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La presentación de la nueva camiseta visitante de la Selección Colombia, de la mano de adidas y la Federación Colombiana de Fútbol, no pasó desapercibida. Lo que debía ser un lanzamiento cargado de identidad y orgullo de cara al Mundial de 2026 terminó desatando una ola de polémica entre los aficionados.

Bajo el concepto “Desde nuestros mares emerge la nueva camiseta de La Sele”, la marca apostó por un diseño inspirado en los océanos Pacífico y Caribe. La prenda combina una base azul profunda con patrones en tonos turquesa que evocan el movimiento del agua, acompañados de detalles en verde en el cuello, hombros y mangas.

Sin embargo, la propuesta estética no logró convencer a todos. Apenas minutos después de su presentación, las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y comparaciones que rápidamente marcaron la conversación. La crítica más viral fue también la más inesperada: cientos de usuarios aseguraron que el diseño recuerda al tapizado de las sillas de buses intermunicipales, una asociación que desató todo tipo de reacciones.

El debate creció rápidamente. Para un sector de la hinchada, la camiseta resulta “recargada” y poco representativa de la identidad nacional. La ausencia de los colores tradicionales como protagonistas generó cuestionamientos sobre si realmente el diseño logra conectar con lo que significa la Selección Colombia.

“Esto no es solo una camiseta... es un símbolo”, fue una de las frases más repetidas entre los aficionados inconformes. Para muchos, la prenda no transmite la emoción ni la historia que representa ver al equipo nacional en un Mundial, lo que abre una discusión más profunda sobre la identidad visual del combinado colombiano.

Las críticas no se limitaron únicamente a la marca. También hubo cuestionamientos hacia la dirigencia. Ramón Jesurún y la Federación fueron señalados por aprobar un diseño que, según algunos hinchas, refleja una desconexión entre quienes toman decisiones y el sentir del público.

No obstante, también surgieron voces a favor. Algunos aficionados defendieron la camiseta como una apuesta arriesgada e innovadora que rompe con los esquemas tradicionales. Argumentan que el fútbol moderno también dialoga con la moda y la cultura, y que propuestas como esta buscan llevar la identidad más allá de lo clásico.

Más allá de la división de opiniones, hay un punto en el que todos coinciden: la camiseta ya logró impacto. Pocas veces un uniforme había generado una conversación tan inmediata y masiva, posicionándose como uno de los temas más comentados en el entorno deportivo del país.

A la polémica estética se suma otro factor: el precio. Según la web oficial de adidas, la nueva camiseta tendrá varias versiones que van desde los 279.950 pesos en su edición infantil, hasta los 649.950 pesos en la versión jugador manga larga, cifras que también han generado debate entre los aficionados.

En medio de críticas, defensas y memes, la nueva indumentaria de la Selección Colombia ya juega su primer partido fuera de la cancha: el de la opinión pública. Y aunque el veredicto está dividido, la discusión deja una pregunta abierta de cara al Mundial: ¿debe primar la innovación o la tradición cuando se trata de representar a todo un país?

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