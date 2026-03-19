Denuncian que título de senadora exFarc Sandra Ramírez sería irregular: “U. San José no tiene permiso para ofrecer ese posgrado”

La reciente obtención del título como especialista en Desarrollo Humano y Organizacional por parte de la senadora Sandra Ramírez, del Partido Comunes, volvió a encender la polémica alrededor de la Fundación Universitaria San José, señalada por presuntas irregularidades en la expedición de diplomas. Los cuestionamientos llegaron este jueves por parte de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien dijo en X: “Este título es irregular porque la San José no tiene permiso para ofrecer esta especialización, que solo está autorizada para la Universidad Reformada y de forma PRESENCIAL. Otra vez títulos irregulares en las narices de @Mineducacion y nada pasa? ¿ @DanielRMed es usted socio de los dueños de la San José o qué? Tanta negligencia raya en la complicidad!”. Pedraza ha denunciado públicamente la existencia de más de 700 títulos que podrían haber sido otorgados sin el cumplimiento de los requisitos académicos en ese centro universitario. Ramírez, firmante en 2016 del acuerdo con las antiguas Farc, celebró en sus redes sociales ese logro académico y lo vinculó al proceso derivado de la firma de la paz en 2016 con el Gobierno. “¡Estoy feliz! Hoy con gran orgullo le cuento a Colombia que he recibido mi título como Especialista en Desarrollo Humano y Organizacional. Esto es gracias al Acuerdo de Paz y a mi compromiso inquebrantable con Colombia. Seguiré trabajando por mi país y por la gente”, expresó.

Caracol Radio consultó a la senadora Ramírez y ella dijo que “su título es legítimo, que la especialización tuvo una duración de un año y que, en el caso de su pregrado, cumplió con el examen Saber TyT”.

El escándalo de la San José

El caso que desató los cuestionamientos en la u. San José tiene como figura central a Juliana Guerrero, quien compró sus dos títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria en la San José, los cuales aparecen fechados el 1 de julio de 2025. Sin embargo, en el sistema electrónico de la Dian figuran facturas expedidas semanas más tarde. La situación derivó en investigaciones por fraude procesal y falsedad en documento público que hoy tiene bajo imputaciones a Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, quien admitió haber expedido irregularmente el título de contadora pública a Juliana Guerrero sin cumplir requisitos académicos (como el examen Saber Pro). La institución lo destituyó y denunció penalmente por falsedad y daño informático ante la Fiscalía. El escándalo provocó la intervención del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, encabezado por el ministro Daniel Rojas Medellín, que mantiene bajo vigilancia especial a la institución. Entre los cuestionamientos también se menciona la posible falta de convenios para ofrecer ciertos programas académicos registrados en el SNIES, lo que ha incrementado las dudas sobre la validez de algunos títulos otorgados. Aunque no hay evidencia pública que indique irregularidades específicas en el título de la senadora Ramírez, su graduación ha reavivado el debate sobre la calidad, legalidad y control en la educación superior. Las denuncias, reforzadas por Pedraza, mantienen el caso en el centro de la discusión pública. Mientras avanzan las investigaciones, crece la preocupación por el alcance real del escándalo y el número de posibles afectados por la expedición irregular de diplomas.

“Hasta 20 millones cada uno”