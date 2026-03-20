Cabal llama “mitómano” a Petro tras ser desmentido por Medicina Legal sobre supuestas muertes en la frontera

Un nuevo y fuerte enfrentamiento político se ha desatado entre la senadora María Fernanda Cabal y el presidente Gustavo Petro, luego de que las autoridades forenses desmintieran las declaraciones del mandatario sobre una supuesta masacre en la zona fronteriza con Ecuador. El conflicto entre los dos políticos comenzó luego de una denuncia del presidente Petro, quien afirmó que un bombardeo ecuatoriano en la frontera había dejado 27 cuerpos calcinados. Lea también: Petro denunció que Colombia fue bombardeada desde Ecuador, pero lo desmienten desde ese país De acuerdo con la versión del jefe de Estado, las víctimas eran familias colombianas que habían decidido abandonar los cultivos ilícitos de coca para transitar hacia la legalidad. Para Petro, la versión oficial de Ecuador sobre los hechos no era “creíble” y señaló que las bombas habían caído cerca de población civil.

Estas declaraciones fueron desmentidas por Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, quien ante el medio radial La FM aseguró que la entidad no tiene información sobre 27 muertes ni pruebas de un ataque aéreo en el área señalada. Asimismo, el funcionario precisó que los únicos registros técnicos corresponden a un incendio accidental ocurrido el 22 de enero en un laboratorio de producción de cocaína en la vereda Inda Zabaleta, municipio de Llorente, Nariño. Cortés detalló que en ese incidente fallecieron 14 hombres adultos (entre 20 y 45 años), cuyas identidades ya han sido confirmadas, y no se encontró rastro de menores de edad o de heridas causadas por explosivos o armas de fuego. “Estamos completamente seguros de que fue de un incendio, no de un bombardeo”, puntualizó el director.

Ante esas declaraciones de Medicina Legal, la senadora María Fernanda Cabal lanzó una dura crítica a través de sus redes sociales, calificando al presidente de “mitómano”. “Ya lo he dicho antes. Petro debería estar sometido a tratamiento médico y no “desgobernando” a Colombia”, escribió la senadora del Centro Democrático en su cuenta de X, sugiriendo que el mandatario no estaba en condiciones de liderar al país.

La insistencia de Petro sobre bombardeos de Ecuador en la frontera han generado una nueva tensión internacional. El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, ha calificado las declaraciones del presidente colombiano como falsas y ha asegurado que su administración solo actúa en territorio propio para combatir grupos criminales que, según él, se filtraron por el descuido de la frontera colombiana. “Nosotros no daremos un paso atrás. Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de Fito, que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González. Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador”, agregó Noboa en su respuesta a Petro.