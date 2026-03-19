Día de San José: por qué se celebra el 19 de marzo y es considerado el Día del Hombre

En la tradición católica, el 19 de marzo se celebra el Día de San José para honrar al esposo de María y padre adoptivo de Jesús. También conocida como la Solemnidad de San José, esta fecha ha dado paso a otras celebraciones alrededor del mundo.

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“José es quien Dios eligió para ser el ‘supervisor del nacimiento del Señor’, aquel que tiene la responsabilidad de cuidar la entrada ‘ordenada’ del Hijo de Dios en el mundo, de acuerdo con las disposiciones divinas y las leyes humanas”, explicó el papa Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica Custodio del Redentor sobre por qué debe celebrarse a San José en un día en específico.

A pesar de que los motivos del homenaje están claros, la razón por la que se eligió esa fecha en particular no es clara. Lo único que se conoce es que es una tradición que se remonta siglos atrás y que hay otros días en el año dedicados a diferentes advocaciones de San José.

Por ejemplo, en 1955, cuando ya se celebrara el Día de San José el 19 de marzo, el Papa Pío XII añadió un segundo día, el 1 de mayo, en el que se celebra el Memorial de San José Obrero porque el pontífice le quiso dar un sentido cristiano al Día del Trabajo, destacando el ejemplo de San José. En ese momento, también buscaba contrarrestar el uso que hacía la Unión Soviética del 1 de mayo como símbolo del comunismo.