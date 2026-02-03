Interventores de EPS manejadas por Gobierno Petro no duran más de 6 meses; ¿por qué?

Si algo ha marcado la política en salud del presidente Gustavo Petro —además de impulsar una fallida reforma al sistema— han sido las intervenciones para administrar a entidades promotoras de salud (EPS). Actualmente, ocho están intervenidas: eran nueve, pero un fallo de tutela tumbó una. Y de esas, siete se dieron en el actual Gobierno. Le puede interesar: ¿Cuáles son los interventores y funcionarios sospechosos de hacer “negocio” con las EPS, como lo reconoció Petro? Desde 2023, la Superintendencia de Salud empezó a hacer intervenciones, no para liquidar sino para administrar las aseguradoras, con el antecedente de que cuando se ha implementado esa medida (como Saludcoop) terminan en liquidación, es decir, con su desaparición. La que más lleva bajo esa medida es Emssanar, que fue intervenida en junio de 2022, en los últimos meses del Gobierno de Iván Duque. Con Petro en el poder, iniciaron con Asmet Salud, Savia Salud y Famisanar, en 2023.

Entre tanto, en 2024 siguieron con Nueva EPS, Santias, Servicio Occidental de Salud (SOS), Capresoca y Coosalud. Sin embargo, en junio de 2025 un fallo de tutela de la Corte Constitucional tumbó la intervención contra Sanitas por considerar que vulneró el debido proceso y porque se cometió una arbitrariedad.

Alta rotación de interventores en las EPS

Cada que la Supersalud interviene una aseguradora, nombra un agente especial, que se encarga de administrar los bienes de la entidad cobijada con la medida y de ser su representar legal. Durante el Gobierno Petro han pasado 34 agentes interventores por esas ocho EPS, lo que significa que, en promedio, han nombrado 4,2 funcionarios. Las que han tenido mayor número de nombramientos ha sido Asmet Salud, con seis; Emssanar, Nueva EPS y Coosalud, con cinco; Savia Salud y Famisanar, con cuatro; SOS, con tres, y Capresoca, con dos. El conteo —expuesto en redes sociales por el vicepresiente técnico de Acemi, Mario Fernando Cruz— dejó en evidencia que la duración promedio de los interventores en las aseguradoras ha sido un poco más de seis meses.

Coosalud es la EPS con más baja duración de estos funcionarios, con un promedio de 2,8 meses; seguida por Nueva EPS (la que tiene mayor número de afiliados en el país), con 4,4 meses; completan la lista Asmet Salud, con 5,5; SOS y Famisanar, con 7 meses; Capresoca, con 7,5 meses; Savia Salud, con 7,8 meses, y Emssanar, con 8,8 meses.

Cruz señaló que “la mayoría (de interventores) sin estar en registro oficial (Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores) y con amigos políticos”.

El lío con los interventores, Laura Sarabia y Luis Carlos Leal

La semana pasada el presidente Petro dijo en un evento público que “yo le dije a usted (Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud): por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores. Pero usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y eso fue un engaño”. Leal, quien estuvo al frente de la superintendencia, respaldó el señalamiento del presidente, y en una entrevista en Caracol Radio manifestó que las hojas de vida de los cuestionados interventores llegaban a su despacho por intermedio de Ramírez Cobo, quien en ese momento era asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), cuya directora era Sarabia.