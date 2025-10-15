“Entrega de medicinas no llega a 50 %”: vocero de pacientes señala “crisis humanitaria”

En medio de las correrías políticas del Gobierno del presidente Gustavo Petro por sacar adelante su reforma a la salud, organizaciones de pacientes le han seguido el rastro a la actualidad del sistema de salud. Si bien ese proyecto no ha superado los debate en el Congreso para ser ley, los efectos de las decisiones de la Casa de Nariño en el sector salen a flote en la prestación de servicios a los pacientes.
Uno de esos efectos ha sido la entrega de medicamentos. Al menos así lo afirma el vocero de pacientes de alto costo, Néstor Álvarez. Según él, esa dificultad y la reducción de la red de servicios de salud están generando una “grave crisis humanitaria” en Colombia.
En diálogo con EL COLOMBIANO, explicó cómo se vive esa crisis, cómo está afectando a los pacientes y señaló que el origen de este panorama radica en la insuficiencia de la plata que reciben del Estado las entidades promotoras de salud (EPS) para la atención de sus afiliados, conocida como unidad de pago por capitación (UPC).
¿Cómo está el panorama con la entrega y acceso a medicamentos?
Recibimos quejas por todas las patologías que están en el sistema de salud. Nosotros hemos detectado la crisis de este año, específicamente mucho más fuerte que los anteriores. En 2024 teníamos no entrega de medicamentos para patologías básicas, como presión arterial, hipotiroidismo, salud mental y patologías de alto costo, como trasplantes, VIH, cáncer y enfermedades rápidas. Cada día es menos la entrega completa, oportuna y a tiempo de medicamentos por parte de las EPS y sobre todo en las EPS intervenidas. Esto es mucho más notorio en Nueva EPS porque es la más grande del país.